Украинское ТВ начало бойкотировать свидомый бред о Крыме и Донбассе
Центральные украинские телеканалы все чаще игнорируют в своих новостных выпусках темы Крыма и Донбасса.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Доля освещения темы Крыма и Донбасса сегодня не является адекватной. 8,7% о Донбассе, 2,2% о Крыме – это общие данные мониторинга информационных каналов. А если брать еще пять национально-развлекательных, то эта доля еще меньше. Мы абсолютно четко понимаем, что на данный момент картина такая», – заявила Джеппарова.
Ранее «Крымская правозащитная группа», существующая на грантовые средства из США, презентовала данные исследования, показавшие, что украинская власть потратила впустую деньги на установку 150-метровой вышки на границе с полуостровом – украинский сигнал уверенно заглушают российским.
Метки: Статус Крыма, Эмине Джапарова
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.