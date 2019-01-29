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29.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, СМИ, Украина
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Украинское ТВ начало бойкотировать свидомый бред о Крыме и Донбассе

Центральные украинские телеканалы все чаще игнорируют в своих новостных выпусках темы Крыма и Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доля освещения темы Крыма и Донбасса сегодня не является адекватной. 8,7% о Донбассе, 2,2% о Крыме – это общие данные мониторинга информационных каналов. А если брать еще пять национально-развлекательных, то эта доля еще меньше. Мы абсолютно четко понимаем, что на данный момент картина такая», – заявила Джеппарова.

Ранее «Крымская правозащитная группа», существующая на грантовые средства из США, презентовала данные исследования, показавшие, что украинская власть потратила впустую деньги на установку 150-метровой вышки на границе с полуостровом – украинский сигнал уверенно заглушают российским.

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