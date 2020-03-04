04.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Украинское здравоохранение парализовано, как и все государство – эпидемиолог




Члена семьи инфицированного коронавирусом в Черновцах госпитализировали только потому, что соседи устроили протест, и это демонстрирует неготовность государственных служб к распространению подобных инфекций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вопроса о готовности санитарной системы Украины к таким случаям, то это не стоит и комментировать. И Санжары, и Черновцы показали полный паралич не только системы охраны здоровья, но и в целом системы государственного управления.

Отсутствие слаженных действий приводит к тому, что сегодня улица заменяет систему здравоохранения и заставляет власть принимать меры, которые когда-то принимали ликвидированная государственная санитарно-эпидемиологическая служба, начиная от карантинных мер и заканчивая противоэпидемическими мерами.

Собственно, благодаря улице вчера в Черновцах произошла изоляция контактного лица, у которого есть высокая вероятность подтверждения второго случая», – заключил Протас.

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