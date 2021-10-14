Украину хотят затянуть в новый военный блок, где не будет США

14.10.2021 12:52 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

В Европейском союзе фактически создается новый военный альянс, присоединиться к которому следует Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет недавно отставленный с поста главы МВД Украины Арсен Аваков, патронировавший ряд подразделений, сформированных из неонацистов, в частности полк «Азов».

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По его словам, Украина не должна остаться в стороне формирования новой стратегии безопасности Европы «как один из бастионов европейской коллективной безопасности в вопросе сдерживания агрессивной политики путинской России».

Экс-министр отмечает, что на прошлой неделе в Словении состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза.

«Изменение оборонной стратегии США, особенно на примере событий в Афганистане, как никогда, продемонстрировала ослабленность европейцев перед внешними вызовами и угрозами. И это несмотря на ежегодное совокупное инвестирование всеми членами ЕС в военные расходы около $ 230 млрд. Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработки нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде», – – отмечает автор.

Он считает, что новая стратегия дополнит НАТО и позволит ЕС проводить военные операции без привлечения Североатлантического альянса, но в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ним.

«И здесь мы должны присоединиться к коллективной безопасности ЕС, пока пусть и во внеблоковом статусе. Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства – будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии – может оказаться стратегически ошибочным», – резюмирует Аваков.