Украину накрыло зелёное цунами: Почему победили пустышки под вывеской Зеленского

22.07.2019, Киев, Сергей Устинов

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получает полный контроль над Верховной Радой. По количеству выигранных мажоритарных округов поставлен рекорд за все время украинской «независимости». Даже Партия регионов в свои лучшие годы столько не имела. Украинцы сделали свой выбор, и им с ним жить ближайшие пять лет. Но почему же не оправдались прогнозы о «пророссийском реванше»?

Выборы прошли при удручающе низкой явке – она едва достигла 50%. А тремя месяцами ранее – на президентской кампании – отмечалась рекордно высокая активность. Но такой итог был предопределен – лето, отпуска, трудовая миграция, дачи с огородами.

Закрученностью интриги эти выборы также не блистали. Победитель был очевиден со старта. Собственно, сами выборы и задумывались для того, чтобы успеть конвертировать небывало высокий уровень доверия граждан к новому президенту в депутатские мандаты для членов его партии.

Когда партии только выдвигали кандидатов, список выдвиженцев на мажоритарку от «Слуги народа» вызвал у наблюдателей откровенный скепсис: мол, кто все эти люди? Каждый первый не гуглится, каждый второй – практически без послужного списка: родился, учился и вот уже идет в депутаты. Каждый третий – ресторатор, владелец IT-стартапа, блогер или эксперт каких-нибудь реформ. Журналисты и политологи удивлялись – зачем выставлять таких людей, как они их называли, «несерьезных мальчиков и девочек». Ведь проиграют же.

Изъян подобных рассуждений состоял в полнейшем игнорировании отмеченной еще на старте кампании тенденции – запрос на новые лица и желание «прокатить» старых политиков были настолько сильными, а рейтинги «Слуги народа» настолько зашкаливали, что от президентской партии можно было выставить даже обезьяну – и та победила бы. Ряд предвыборных замеров по знаковым округам еще до выборов указывал на готовность людей голосовать даже за Чикатило – главное, чтобы он был от «правильной» партии.

Ночь выборов стала моментом истины – практически везде «новые лица» перли как танки, втаптывая многолетних «хозяев округов» в траву. Лишь единицам «старых депутатов» удалось прорваться и уцелеть. Многие до сих пор продолжают отчаянно бороться за голоса с новичками, цепляясь за краешек унитаза, чтобы не смыло в политическое небытие. Проигрывают выборы экс-спикер ВР Владимир Литвин, миллиардер и бывший спонсор БЮТ Константин Жеваго, зять экс-мэра Киева Александр Супруненко, бывший столичный градоначальник Омельченко, рискует остаться без мандата всесильный «хозяин Закарпатья» Виктор Балога. Пролетели на «прикормленных» округах правая и левая руки Порошенко, одиозные нардепы Кононенко и Грановский. С каждым часом подсчета голосов уменьшаются шансы на депутатство лидера Оппоблока Бориса Колесникова, за бортом большой политики осталась практически вся старая элита одесского региона, включая «непотопляемого» экс-регионала Сергея Кивалова. В Запорожье проиграл малоизвестному «слуге народа» (27-летнему свадебному фотографу!) промышленный магнат и владелец «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев. В Киеве «слуги народа» взяли все округа, вытеснив из политики свободовцев Ильенко и Левченко, чиновников из администрации Кличко и «любих друзів» Ющенко.

Та же ситуация и в Харькове, где из «старой гвардии» уцелел лишь оппоблоковец Дмитрий Шенцев и с переменным успехом продолжает бороться за победу нардеп Александр Фельдман. Всем остальным, кого поддерживал местный мэр Геннадий Кернес, народ указал на дверь.

Еще один важный итог этих выборов – они продемонстрировали, что прежние электоральные карты, которыми до сих пор любят оперировать в Москве, безнадежно устарели. Нет уже никакого монолитного пророссийского юго-востока. ОПЗЖ Медведчука-Бойко – это партия Донбасса, единственного региона, где она заняла первое место. На другом крайнем фланге находится Евросолидарность Порошенко – это партия Львовщины, размахивающая знаменами крайнего национализма. Между этими двумя полюсами – бескрайнее зеленое море. Тут безраздельно доминирует Зеленский.

Первый звоночек таких перемен прозвучал еще на весенних президентских выборах, явив «новый юго-восток» с электоральным лидером Зеленским. Но тогда многие предпочли этого не заметить и сделать вид, что произошедшее – не долговременная тенденция, а случайность. Что все войдет в прежние берега, а изменщик- избиратель вернется в привычное электоральное стойло. Именно такими заявлениями успокаивали своих работодателей и доверчивую московскую публику политологи из пула Виктора Медведчука. Мол, рейтинги Зеленского падают, а разочарованный избиратель юго-востока вот-вот массово выстроится у офисов «За життя» в надежде вернуться под омофор Бойко и Рабиновича.

Однако этого не произошло. Избиратель не только не вернулся, но в ряде областей весенняя тенденция лишь укрепилась. Можно, конечно, все списывать на низкую явку, но совсем не очевидно, что, если бы проголосовавшие ногами все же пришли, результат был бы принципиально иным.

Роль электорального центра «нового юго-востока» на этот раз взяла на себя Днепропетровщина – здесь рейтинг «Слуги народа» самый высокий – около 60%. А самый низкий – во Львовский области – 20%. Львовщина же является единственным регионом страны, где рейтинг «Слуги народа» ниже 30 %. При этом, в подконтрольной части Донбасса у партии Зеленского тоже неплохой результат – 30%, что на 5 процентов больше, чем сам Зеленский получил там в первом туре президентских выборов.

Эти цифры – объективная реальность сегодняшнего дня. Как и результат ОПЗЖ – около 13%, что лишь на полтора процента больше, чем было у Юрия Бойко на президентских выборах. Согласитесь, прирост в полтора процента – это далеко не «реванш», на который всерьез рассчитывали сторонники данной партии перед выборами, рисуя ей 15 и даже 18% голосов.

Сейчас раздаются сигналы о возможности будущей коалиции «Слуги народа» с «Голосом» Святослава Вакарчука и «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. Строго говоря, результаты президентской партии позволяют обойтись и без сателлитов, однако «западным партнерам» нужно устойчивое большинство и возможность влиять на излишне самостоятельного «Слугу народа», слишком связанного с украинскими группами олигархов, в отличие от полностью ручного и нашпигованного грантоедами «Голоса», которому отдельные предвыборные опросы рисовали чуть ли не третье место, а по факту его пришлось втаскивать в Раду едва ли не за уши.

Да и Тимошенко удобна для Запада своим умением подстраиваться под конъюнктуру момента. Для Тимошенко это вторые подряд провальные выборы, которые она отработала в амплуа «политической тени» более рейтинговых кандидатов. Ни новых идей, ни новых людей, и стабильно опережающий ее на полкорпуса Петр Порошенко – такова нынче электоральная карма экс-премьера.

Партия Порошенко оказалась в новой Раде исключительно благодаря низкой явке и недостаточной активности команды Зеленского, так и не подавшей правоохранительной системе четких сигналов о том, что новая власть видит место своего предшественника не в парламенте, а в тюрьме. Фактически «загоном» Порошенко и Ко занимался почти исключительно один Андрей Портнов при информационной поддержке медиаплатформы и активистского ресурса видеоблогера Анатолия Шария. Будь Зеленский поактивнее и включи против коррупционного окружения Порошенко хотя бы подконтрольную ему СБУ, экс-президент мог бы лишиться той пары процентов голосов, которая в итоге и позволила ему преодолеть пятипроцентный барьер.

Как бы там ни было, а уже в конце августа все они – и новые и уцелевшие старые, соберутся в зале под куполом на улице Грушевского в Киеве. Как говорится, show must go on.