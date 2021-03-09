Украину оказалась в одной «корзине» с Афганистаном и Зимбабве

09.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Правительство Украины провалило вакцинацию, завезло вместо обещанной нормальной вакцины шмурдяк а теперь президент вакцинируется на камеру неизвестно чем ради пиара.

Об этом в эфире канала Апостроф заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провалили вакцинацию, какой-то шмурдяк привезли. 500 тысяч привезли, 250 тысяч можно вакцинировать в первый раз и через 28 дней надо вакцинировать второй раз. Зеленский проговорился, что они выбирают людей, которые хотят добровольно вакцинироваться – потому что она еще не прошла клинические испытания ни в первом, ни во втором, ни в третьем этапе. Так мы сегодня стали испытательной площадкой и потом они все эти отчеты – кто покраснел, кто упал в обморок…», – сказал Москаль.

Он не верит в то, что Зеленский действительно вакцинировался индийской вакциной.

«Это такой дешевый пиар, что я даже не хочу это комментировать. Если бы я не знал, что наше высшее руководство и Кабмин – мошенники… они могли себе завезти (другую вакцину), почему нет? », – отметил негерал.

По его словам, история с индийской вакциной еще раз показала отношение к Украине в мире.

«Люди хотят знать правду. Потому и такое недоверие к вакцине. Сначала сказали, что будет вакцина американская, потом – китайская, а в конце привезли для самых бедных и нищих стран. Мы в Европе – последние, самые бедные и нищие, и это еще раз показало, что нам дали. Эту вакцину ВОЗ выкупает и дает Афганистану, Зимбабве и прочим, а нам дали за деньги», – резюмировал Москаль.