Украину от дефолта пока спасают только переводы гастарбайтеров

30.05.2019, Москва, Елена Острякова

Украина уже давно балансирует на грани дефолта и только приток денег от гастарбайтеров отодвигает его наступление.

Об этом на своем ютуб-канале заявил лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами уже давно живем в состоянии дефолта. На самом-то деле мы держимся на плаву только благодаря самоотверженной работе наших гастарбайтеров, которые за прошлый год прислали нам 13 миллиардов долларов из-за рубежа. Это поддерживает покупательную способность кое-как, ну и конечно транши международного фонда.

Но также это колоссальное увеличение нагрузки на каждого человека, то что они устроили –колоссальное увеличение коммунальных тарифов, колоссальное увеличение налогового давления на каждого отдельно взятого человека при сокращении рабочих мест.

Польша переживала то же самое когда она стала членом Европейского союза. Начался массовый исход даже были такие и ролики – польский сантехник в Германии, поляки работали так, как сегодня украинцы которые в Польше клубнику там собирают.

Такие поляки тоже очень существенно помогли польской экономике но потом в конце концов так получилось что они либо разорвали семейные связи, перестали присылать деньги, либо они забрали своих родных и уехали.

В Польше было бы сложно жить и если бы не колоссальная помощь Европейского союза, 200 миллиардов евро которые дали Польше, там бы все рухнуло. Но нам никто такой помощи не дает.

Исход из Украины начался где-то с 2015–2016 года, и уже на этот год у нас 12 с половиной миллионов человек работает за рубежом. Я думаю, что со следующего года начнется спад, если эта подпорка (перечисления гастарбайтеров) упадет – американцы, МВФ, перестанут нам подкидывать, у нас будет дефолт.

Домохозяйства разорятся, мы не сможем выдержать уровень этих тарифов. Нас же сейчас еще ждет повышение тарифов на 40%, и Зеленский обязательно проведет это, иначе он не сможет получать от МВФ деньги. И если мы не сможем платить по долгам, то будет дефолт. Таким образом, мы на грани дефолта», – заключил Василий Волга.