Украину «отжали» в лучших традициях 90-х

26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина попала в современную форму средневекового рабства, когда под демократической обёрткой скрывается внешнее управление страной.

Об этом в эфире телеканала «112»заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы почему-то можем объяснить, как преступники могут «отжать» чужое имущество, например, мобильный телефон, автомобиль, предприятие. Мы это видели, мы об этом читали, слышали. Но понять или осознать, что преступники могут «отжать» страну, нам сложно, мы считаем, что это из области фантастики. Оказывается – можно, и эти рейдерские схемы 90-х, когда «отжимались» предприятия по различным преступным схемам и комбинациям, такие же рейдерские схемы внедряются сегодня.

Только объектом этих махинаций являются не предприятия и не имущество, а целые страны. Так вот, Украина является такой страной, которая захвачена иностранными аферистами…

Задача захвативших нашу страну одна – ограбить её, уничтожить, распродать по кускам и нажиться на нашей с вами беде. Поэтому они расставили на ключевые посты в государстве своих агентов – либо иностранцев, либо агентов иностранного влияния, чтобы облегчить мошенникам их преступную работу – разграбление наших ресурсов», – заявил Кузьмин.

Он подчеркнул, что именно поэтому украинская власть находится под внешним контролем, а страна под полным иностранным управлением.

«Нами руководят иностранные аферисты руками наших олигархов и поставленных ими руководителей, включая руководителя государства, министров, чиновников, чьи лица мы видим на экранах. Такая форма внешнего управления является современной формой средневекового рабства. И придание этой схеме демократической обёртки, либертарианской, как называют наши нынешние руководители государства, как раз и есть той самой операцией, дымовой завесой, под которой прячется суть – варварская, жестокая суть рабовладельцев.

Мы для них стали рабами. Рассказы о чём-то великом, что мы новую страну строим, новые лица – это всё ширма для прикрытия истинных целей: грабить нашу страну и нас с вами», – добавил депутат.