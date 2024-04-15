Украину подталкивают к заморозке, Запад вздохнет с облегчением – израильский военкор

Соединенные Штаты заморозили поддержку Украины, чтобы подтолкнуть ее к заключению договора с Россией.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил израильский военный журналист Сергей Ауслендер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Ауслендера, весь Запад выдохнул бы с облегчением, если Украина договорилась бы с Россией.

«Понятно, что, если бы Украина сказала: «Окей, где есть, остановились и договариваемся», значит, прекращение войны, детали и подробности уже не важны, все бы вздохнули с большим облегчением: Европа, Штаты, – слава Богу, договорились, заканчиваем эту историю, а там раздеремся… И своим избирателям можно это предъявить – любой из этих западных лидеров в диапазоне от Байдена до премьер-министра Ирландии сказал бы: «Вот, мы прекратили эту войну, остановили братоубийственную бойню, все прекрасно».

Понятно, что для Украины это будет означать фактическое поражение в войне с перспективой ее возобновления, довольно быстрой, кстати. Насчет сговора я не знаю, но ощущение такое, что Украину сейчас откровенно толкают к этому, потому что ничем другим объяснить эту историю с задержкой американской помощи я просто не могу», – заявил Ауслендер.