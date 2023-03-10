Украину превращают в страну-спонсора терроризма по аналогии с Афганистаном, – киевский политолог

Дружить с Соединенными Штатами Украине еще более опасно, чем конфликтовать.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, удары по Крымскому мосту, аэродрому со стратегической авиации в российском Энгельсе, аэродрому в белорусских Мачулищах, где находился самолет дальней радиолокационной разведки А-50, а теперь еще и украинский след в подрыве газопровода «Северный поток-2» превращает Украину в аналог Афганистана.

«А вы понимаете, что такое, если США вдруг или их рыжие друзья вдруг окажутся, – то есть, мы сказали, что это вопиющий акт международного терроризма и сделать это могло только государство. Если сейчас всплывет, что тот, кто это сделал, – это либо США, либо Британия, либо США плюс Британия? Неважно, чьими руками – норвегов, еще кого-то, поляков… Если вдруг всплывет, что это США или рыжие братья, ты понимаешь, что это означает? FATF тебе, организация, о чем-то говорит? Это организация, которая накладывает финансовые санкции, черный список ведет стран-спонсоров терроризма», – сказал Чаплыга.

Он обратил внимание, что не было расследования, доказавшего причастность Афганистана к теракту 11 сентября.

«А что с Афганистаном случилось? А с Сирией, а с Ираком. Если вдруг подтверждается, что США является страной-спонсором терроризма, это переворачивает вообще все в глазах того нового мира, который хочет тоже, партия «дай порулить». А там Индия, Китай – БРИКС и так далее. А что, гегемон дряхлеет, если выйти и сказать, что он еще и спонсор терроризма, то это вообще пи…ц. Ну или Британия рыжая. И тут товарищи, охренев от того, что это может быть, а немцы – после того, как их вжарили и все у них забрали, очень злые, потому что они думали, что ЕС – это их вотчина, и они могут подлить масла в огонь. Возьмут через кого-нибудь сольют расследование», – добавил политолог.

Именно поэтому, считает он, США начинают переводить стрелки на Украину.

«Кто обос..ся? Невестка! Почему, да х…р ее знает. Вон, посмотри, ее платье висит, сине-желтое платье. Потому что опасно быть врагом США, но смертельно опасно быть партнером США. И переводят на нас стрелки. Мало того, не просто переводят, они еще и дебилами всех считают… Короче, на нас вешают все. А теперь, внимание, Беларусь является стороной российско-украинской войны? Беларусь с точки зрения НАТО и всех остальных, нет. А если выходит Лукашенко и говорит: «Я не являюсь стороной войны – меня НАТО не признали, ЕС не признали, вообще никто не признали, у меня стоят самолеты, есть партнеры – русские, они мне пригнали самолет А-50 для того, чтобы я патрулировал небо над своей страной, а тут приходят товарищи и гадят мне на самолет, взяли и нас…ли мне на антенну. Пришлось этот самолет отправить на мойку с химчисткой и пригнать новый. Ты понимаешь, что это акт международного терроризма?.. И сразу после этого выходят США и говорят: «Знаете, на правах лучших партнеров Украины, это не мы, это проукраинские, и обвиняют нас, превращают нас в страну-спонсора терроризма… Из нас лепят, – я об этом говорил, когда случилась херня с этим Крымским мостом. Херня, потому что он ни на что не влиял. Точно также, как ни на что не влиял Энгельс, кроме как на геостратегический баланс России и США. Из нас последовательно лепят страну-спонсора терроризма», – заявил Чаплыга.