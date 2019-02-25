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25.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, ЕС, Закарпатье, Украина
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Украину признали «больным Европы»

Все соседи Украины уже примеряются, какие новые территории бывшей советской республики они смогут получить.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина является «больным Европы». Как сто лет назад таким «больным Европы» была Турция, и это закончилось для неё плачевно: войнами со всеми соседями (от греков до армян), потерей территорий, распадом государства.

Вот Украины тоже является в состоянии «больного Европы», и, естественно, все соседи уже думают, чем можно поживиться», – отметил эксперт.

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