Украину сделали британским прокси, чтобы сорвать сближение США с Россией – эксперт

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Украина выполняет роль прокси уже не просто в конфликте с Россией, а и в противостоянии Британии с США и попытке сорвать сближение Штатов с РФ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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