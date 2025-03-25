Украину сделали британским прокси, чтобы сорвать сближение США с Россией – эксперт
Украина выполняет роль прокси уже не просто в конфликте с Россией, а и в противостоянии Британии с США и попытке сорвать сближение Штатов с РФ.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина играет игру Британии, британских спецслужб против тех же Соединенных Штатов и России.
В данной ситуации Украина остается прокси-игроком. Украина является ведомым игроком, который играет не столько за свои интересы, национальные интересы, сколько в интересах других внешних игроков, в частности, той же Великобритании.
Великобритания пытается сегодня, не имея достаточного количества ресурсов финансовых, военных и прочих, все-таки противостоять намечаемому союзу Вашингтона и Москвы, и снова же используя в этих играх Украину. Так что в данной ситуации Зеленский полностью играет в эти игры», – заключил Бондаренко.
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