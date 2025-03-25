Украину сделали британским прокси, чтобы сорвать сближение США с Россией – эксперт

Анатолий Лапин.  
25.03.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Украина выполняет роль прокси уже не просто в конфликте с Россией, а и в противостоянии Британии с США и попытке сорвать сближение Штатов с РФ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выполняет роль прокси уже не просто в конфликте с Россией, а и в...

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«Украина играет игру Британии, британских спецслужб против тех же Соединенных Штатов и России.

В данной ситуации Украина остается прокси-игроком. Украина является ведомым игроком, который играет не столько за свои интересы, национальные интересы, сколько в интересах других внешних игроков, в частности, той же Великобритании.

Великобритания пытается сегодня, не имея достаточного количества ресурсов финансовых, военных и прочих, все-таки противостоять намечаемому союзу Вашингтона и Москвы, и снова же используя в этих играх Украину. Так что в данной ситуации Зеленский полностью играет в эти игры», – заключил Бондаренко.

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