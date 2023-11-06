Украину спасёт только языческий «Бог из машины» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
06.11.2023 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Украина настолько исчерпала свои ресурсы, что помочь ей одержать победу теперь может только античное божественное вмешательство.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина настолько исчерпала свои ресурсы, что помочь ей одержать победу теперь может только античное...

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«Общество в своей массе поддерживает освобождение всех территорий. Но есть нюанс, связанный с усталостью общества. Исчерпаны ресурсы, это ведь тоже всё не бесконечно. Это всё влияет.

Понятно, что и мобилизация нужна, хотя есть дискуссии, как её проводить», – сказал Якубин.

Он подчеркнул, что помочь Украине победить может только вмешательство извне, сродни божественному.

«Нам нужен какой-то «Бог из машины», как называли его древние греки. Это когда идёт спектакль, и тут появляется какой-то неожиданный фактор, который всё меняет. Нам нужен этот «Deus ex machina». Но не до конца понятно, как это может выглядеть», – подытожил политолог.

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