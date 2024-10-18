«Украину ведут на Голгофу» – нацист Мосийчук

Максим Столяров.  
18.10.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Инфантильная наглость украинского руководства уже не помогает попрошайничать у Запада.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» сказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник нацбата и боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инфантильная наглость украинского руководства уже не помогает попрошайничать у Запада. Об этом в эфире...

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«Я хочу обратить внимание, Василий, на возраст нашего государства. 33 года, возраст Христа, понимаешь? Нас ведут на Голгофу. Нашу страну, к сожалению, ведут на Голгофу.

Нам презентуют план мира. Я его послушал. Ну, это даже не «95 квартал». Это какой-то набор избирательных девизов, лозунгов и хотелок. Притом на основные мы чётко понимаем уже ответ. Нам уже несколько раз сказали», – сказал бывший депутат.

Он возмутился наглостью и нежеланием киевского руководство слушать отказы Запада.

«Нас в двери – мы в окно, нас в окно – мы в двери. С НАТО! Нам уже сказали «нет». Сказали американцы, сказали немцы. Мы просим «Дайте бить в глубину России». Нам говорят «нет». Европейцы боятся, кирпичами, я извиняюсь, срут. А эти самые американцы, у них избирательная кампания. Вот пройдет, потом инаугурация, потом решим. А что будет за это время с Украиной, их мало интересует», – резюмировал Мосийчук.

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