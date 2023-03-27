Украину вынуждают отказаться от обстрелов ЗАЭС

Олег Кравцов.  
27.03.2023 09:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1122
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Лишь от украинской стороны зависит безопасность для Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на вопрос, когда может быть создана зона безопасности вокруг ЗАЭС, которая подвергалась обстрелам украинскими войсками.

Лишь от украинской стороны зависит безопасность для Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вначале нужно уточнить три момента. Во-первых, начиная с марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перестал использовать слово «зона», очевидно, в расчете, что это каким-то образом поможет украинской стороне позитивно отреагировать на его инициативу. Во-вторых, речь идет не о безопасности, а, как это формулирует гендиректор, о защите. И, в-третьих, не вокруг, а непосредственно на ЗАЭС», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Он считает, что суть инициативы Гросси состоит в защите ядерной и физической безопасности на Запорожской станции.

«Ключевым элементом является провозглашение отказа от любых атак против станции или с ее территории», – уточнил собеседник издания.

По его словам, вступление в силу режима защиты может произойти сразу после того, как Киев подтвердит свою поддержку инициативы гендиректора МАГАТЭ и готовность отказаться от нападений на ЗАЭС.

«Как скоро это произойдет и произойдет ли вообще, зависит от украинской стороны», – резюмировал Ульянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть