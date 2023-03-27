Украину вынуждают отказаться от обстрелов ЗАЭС

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Лишь от украинской стороны зависит безопасность для Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на вопрос, когда может быть создана зона безопасности вокруг ЗАЭС, которая подвергалась обстрелам украинскими войсками.

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«Вначале нужно уточнить три момента. Во-первых, начиная с марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перестал использовать слово «зона», очевидно, в расчете, что это каким-то образом поможет украинской стороне позитивно отреагировать на его инициативу. Во-вторых, речь идет не о безопасности, а, как это формулирует гендиректор, о защите. И, в-третьих, не вокруг, а непосредственно на ЗАЭС», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Он считает, что суть инициативы Гросси состоит в защите ядерной и физической безопасности на Запорожской станции.

«Ключевым элементом является провозглашение отказа от любых атак против станции или с ее территории», – уточнил собеседник издания.

По его словам, вступление в силу режима защиты может произойти сразу после того, как Киев подтвердит свою поддержку инициативы гендиректора МАГАТЭ и готовность отказаться от нападений на ЗАЭС.

«Как скоро это произойдет и произойдет ли вообще, зависит от украинской стороны», – резюмировал Ульянов.