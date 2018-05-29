29.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украину выставляют на посмешище! – экс-глашатай СБУ закатил истерику

Заявления различных фриков, музыкантов и комиков о намерении баллотироваться в президенты Украины – дискредитируют страну и выставляют ее на посмешище.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так он прокомментировал заявления певца Иво Бобула о намерениях баллотироваться в президенты Украины.

«Как-то не смешно от идиотов типа Бобула, собирающихся в президенты. Очередная дискредитация нашей государственности. Притом, что все мы должны помнить свой национальный позор, когда Президентом стал уголовник Янукович. Это ведь действительно вечное пятно позора на весь народ.

И что-то мне не хочется прикалываться от приколов Бобула, Зеленского, да и Вакарчука. Это очередное новое глумление над страной. Притом, что старое глумление в лице Порошенко – еще не закончилось. Мы реально позоримся своими президентами перед миром. И перед будущим учебником истории», – написал Речинский.