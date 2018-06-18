18.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Украину заполонило нелегальное оружие, боевики АТО массово идут на преступления

На Украине насчитывается до 1,5 млн нелегальных «стволов», ветераны т.н. АТО массово совершают преступления, которые зачастую замалчиваются. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть более 50 только публичных случаев применения оружия или военных материалов против гражданских лиц, или участия ветеранов АТО в событиях, которые привели к ранению или гибели гражданских лиц. Более 50 случаев только за 2017 год.

Это – только вершина айсберга, остальной массив таких преступлений находится на дне. Они до конца еще не расследованы, или камуфлируются другими преступлениями. Это, безусловно, требует государственной реакции, причем, реакции на разных уровнях, начиная от социализации ветеранов АТО, чтобы эти люди могли вернуться к мирной жизни.

И, конечно, есть вопрос оборота оружия. По разным оценкам в Украине сегодня от 100 до 1,5 млн нелегальных «стволов». Мы пожинаем плоды и войны на Донбассе, и снабжения вот этих формирований и батальонов неизвестно каким оружием, и массовых поставок из третьих стран», – сказал Бортник.