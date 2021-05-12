Украину засасывает воронка финансового краха

12.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина продолжает наращивать долги, уровень которых становится угрожающим для страны.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге приходит экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

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Он обращает внимание, что инициированный президентом Украины проект «Большая стройка» финансируется за счет долгов, но источников погашения этих долгов нет.

«Укравтодор» ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд. Строя дороги в долг сегодня, власть создает ситуацию, когда весь Дорожный фонд последующих лет пойдет на покрытие долгов. За несколько лет может случиться, что у «Укравтодора» не будет денег, чтобы убрать снег или посыпать дороги солью. Нынешняя власть живет одним днем, создавая проблемы следующим поколениям.

Во-вторых, долги нужно возвращать с процентами. За шесть лет, которые будет вращаться облигация с купоном 12,75% годовых, государству придется дополнительно оплатить 76,5%. Возвращать придется почти вдвое больше, чем взяли. Учитывая, что долги уже измеряются сотнями миллиардов, Министерству финансов ежегодно придется привлекать все больше денег, продавая еще больше ОВГЗ. Так создается своеобразная «пирамида» государственного долга», – отмечает автор.

Также он указывает, что гособлигации уже составляют почти 40% активов банка, и их объем продолжает расти.

«Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки. Вместо выполнения важной миссии стимулирования экономики, они ведут паразитарный способ существования и стимулируют такое же поведение действующей власти», – считает экс-министр.

При этом, добавляет автор, украинское правительство не собирается останавливаться в наращивании долгов.

«Как и любая долговая пирамида, правительственная пирамида ОВГЗ несет огромную опасность. Однажды возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет. И тогда пирамида, как мыльный пузырь, лопнет. Так было с МММ, так было с российской долговой пирамидой 1998 г. и украинской 1999-го.

Если не остановиться сейчас, мы можем пойти по плохому сценарию Аргентины. Там из-за краха правительственной долговой пирамиды была парализована финансовая система. Не функционировали коммунальные службы, не было электричества, воды и света. Массовые погромы и мародерства пришлось прекращать с помощью танков, которые завели в города, чтобы успокоить толпу.

Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться, и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю», – резюмировал Уманский.