Украину заставят отчитываться за каждый переданный ей пакет помощи США – Бортник

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Отказ Палаты представителей США продлевать финансирование Украины означает, что теперь каждый пакет помощи ей будет увязываться с отчетом за предыдущий и сопровождаться жесткими дискуссиями внутри Штатов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что главное случилось, когда в США был принят бюджет без украинской строки? Это означает, что теперь рассмотрение всего украинского кейса будет предметом отдельных законопроектов. Республиканцы вытянули его в отдельное рассмотрение, что каждый раз будет теперь приводить к тому, что не только будут законопроект рассматривать, но, прежде всего, будут проводить аудит ранее выделенной помощи в рамках рассмотрения нового законопроекта. Будут заслушивать то, как тратятся уже выделенные деньги или как потрачены те деньги, которые были раньше. Каждый раз такой аудит или рассмотрение этого законопроекта будет приводить к серьезным дискуссиям между республиканцами и демократами», – заключил Бортник.