Украину заставят отчитываться за каждый переданный ей пакет помощи США – Бортник

Анатолий Лапин .  
02.10.2023 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 448
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Отказ Палаты представителей США продлевать финансирование Украины означает, что теперь каждый пакет помощи ей будет увязываться с отчетом за предыдущий и сопровождаться жесткими дискуссиями внутри Штатов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Палаты представителей США продлевать финансирование Украины означает, что теперь каждый пакет помощи ей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что главное случилось, когда в США был принят бюджет без украинской строки? Это означает, что теперь рассмотрение всего украинского кейса будет предметом отдельных законопроектов. Республиканцы вытянули его в отдельное рассмотрение, что каждый раз будет теперь приводить к тому, что не только будут законопроект рассматривать, но, прежде всего, будут проводить аудит ранее выделенной помощи в рамках рассмотрения нового законопроекта.

Будут заслушивать то, как тратятся уже выделенные деньги или как потрачены те деньги, которые были раньше. Каждый раз такой аудит или рассмотрение этого законопроекта будет приводить к серьезным дискуссиям между республиканцами и демократами», – заключил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть