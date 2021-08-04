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04.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Россия, Украина, Энергетика
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Украину заставят передать ГТС под контроль Германии и России

Новости УкраиныУкраина будет вынуждена согласиться с созданием международного газового консорциума, в который войдут Россия и...

Украина будет вынуждена согласиться с созданием международного газового консорциума, в который войдут Россия и Германия и который возьмет под контроль ее ГТС.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Землянский напомнил, что подобная идея существовала уже два десятка лет назад.

«По моему скромному мнению, спустя 20 лет, чуть меньше, мы снова вернулись к истории консорциума, международного газотранспортного консорциума, только инициатива теперь будет исходить не от российской стороны, а от германской. Германия будет контролировать и, соответственно, отвечать за ситуацию в украинском газовом секторе. В связи с этим, поскольку корытце-то могут отодвинуть от заинтересованных лиц, и вызвана такая резкая политическая активность вокруг «Северного потока-2», – сказал Землянский.

«Кулеба там в футбол играть уже собрался- «дополнительное время», «пенальти» забивать. Там же звучала такая риторика: «Это не конец игры». Так вот, я боюсь, что как раз конец игры, и немецкий представитель едет сюда наводить ordung [порядок] в газовой сфере для того, чтобы украинский маршрут и украинские подземные хранилища газа действительно стали полноценной частью евроазиатской газотранспортной системы с четкими показателями, прогнозируемыми результатами, чтобы каждая смена власти в Украине не приводила к развороту на 180 градусов, к изменению политики, отказу от собственных обязательств, а нормально функционировала по тем же самым европейским правилам, по которым весьма успешно уже десяток лет работает тот же самый «Газпром», – заявил Землянский.



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