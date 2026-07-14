Укро-политолог: Упёртость Зеленского приведёт к ракетам на головы «громадян». Помощи НАТО не дождёмся

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Эскалация на Украине будет продолжаться, простому населению предстоят страдани. Реальная же помощь от НАТО при этом в виде обещанных пяти ракет-перехватчиков выглядит смешной, да и обещанного Украина может не дождаться.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, саммит НАТО в Анкаре — это зелёный свет дальнейшей эскалации, что, в принципе, никто и не скрывает ни с российской, ни с украинской стороны. А шишки будут сыпаться, естественно на украинскую инфраструктуру, на жилые дома… Война будет принимать всё более тотальный характер. А вот что касается помощи, – ну, пять ракет от Польши, обещанные к Patriot, этого даже не хватит, чтобы зарядить одну пусковую установку, – там комплект шесть ракет. И он может сбить пару «Искандеров» от силы. Американцы обещают в случае необходимости в течение 24 часов предоставить полякам 50 – ну, это маркер остроты проблемы», – заявил Золотарев.

По мнению эксперта, Россия также в ближайшее время будет наращивать глубину ударов по Украине:

«Надо понимать то, что, судя по всему, к этим ударам средней дальности перейдут и россияне. И в ближайшие несколько месяцев это будет проблемой для целого ряда областей: Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и, возможно, даже севера Киевской области тоже».

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