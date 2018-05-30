30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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«Укрзализныця» ищет $2 миллиарда под свои наполеоновские планы

«Укрзализныця» намерена инвестировать более 26 млрд грн в 2018 году и хочет привлечь еще $2 млрд частных инвестиций.

Об этом заявил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

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«В этом году в „Укрзализныце“ запланированы беспрецедентные инвестиции в развитие отрасли — более 26 млрд грн. Но этого не достаточно, сейчас мы должны наверстывать все, что не было сделано вовремя, поэтому реальная потребность в инвестициях составляет еще около $2 млрд. И для этого нужно найти инструменты для привлечения частного капитала во всех необходимых направлениях. Поэтому мы начинаем системную работу по выработке механизмов привлечения частных инвестиций», — говорится в сообщении.

Чиновник также анонсировал обновление подвижного состава.

«Мы начали работать по обновлению парка тепловозов, электровозов. Также в этом году пополним парк грузовых вагонов на 7 тыс. единиц, что является рекордным показателем за последние восемь лет. В частности, уже построено более тысячи вагонов на собственных предприятиях. До конца года будет построено более 3,5 тыс. грузовых вагонов», — отмечается в сообщении.

Еще 3,5 тыс. грузовых вагонов «Укрзализныця» планирует приобрести на средства ЕБРР, а еще 60 пассажирских вагонов и две секции электропоездов — на собственные средства. Также планируется модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов.

В целом в этом году «Укрзализныця» намерена реконструировать 307,5 км путей, капитально отремонтировать 237,8 км путей, отремонтировать средним ремонтом — 870 км и провести капитально-оздоровительный ремонт 520 км пути. Также будут заменены на новые более 340 комплектов стрелочных переводов.