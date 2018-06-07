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07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, История, Киев, Наука, Транспорт, Украина

Умер легендарный авиаконструктор и создатель самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия»


Авиаконструктор Виктор Толмачев, ставший одним из создателей всемирно известных советских и украинских самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», скончался в возрасте 83 лет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в Facebook сообщил глава российского «Авиационного комплекса им. Ильюшина» Алексей Рогозин. По его словам, Толмачев страдал от тяжелой болезни.

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В 1959 году Толмачев с отличием закончил Харьковский авиационный институт, а в 1964 году поступил на работу в КБ Антонов в качестве инженера-конструктора, где участвовал в разработке большинства самолётов серии «Ан». В 1986-1992 гг. Толмачев был главным конструктором по самолётам «Ан-124» «Руслан» и «Ан-225» «Мрия».

«Руслан» является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом, а «Мрия» — самым большим и мощным транспортным самолетом в мире. С 1991 года Виктор Толмачёв являлся техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр». В 1992 конструктор стал лауреатом Государственной премии Украины за создание Ан-124.

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