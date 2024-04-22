«Уничтожать слуг России в Кишинёве, как Израиль уничтожал террористов!» – истерика евроозабоченных в Молдове

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Представители государственной власти и провластные политики в Молдове устроили истерику по поводу проведения в Москве съезда блока «Победа», готового выдвинуть единого кандидата в президенты страны. Они дошли до прямых призывов физической расправы над «слугами России».

Первым отреагировал глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1500 км от Молдовы собралась преступная группировка, чтобы принести Молдове «победу». И нет, речь не об автомобиле «Победа», ведь молдаване предпочитают европейские модели – «Шкоды», «Мерседесы» и «Рено». Они не сказали ни слова по-румынски, даже по-молдавски, как они называют этот язык. Они представились слугами кремлевского режима, поклонились и заявили, что поставят на колени Молдову при первой же возможности, то есть при первой «победе». Молдаване показали, что они мудрый народ и не позволят каким-то бандитам захватить нашу страну и поставить ее на колени», — написал Бэлуцел в соцсети.

Председатель «Коалиции за единство и благосостояние» (CUB) Игорь Мунтяну назвал проведение этого съезда «шабашем». Мунтяну написал на своей странице в соцсети, что Шор избран Россией в качестве исполнителя «не случайно»:

«Его стиль и методы более понятны Кремлю, и это означает, что ему предоставят неограниченные денежные ресурсы и поддержку».

По мнению политика, этот съезд организовала Россия с целью подорвать евроинтеграцию Молдовы, которая «бросает вызов гегемонии Москвы на постсоветском пространстве».

«Москву все больше беспокоит участие ЕС в Молдове, других западных партнеров. Речь идет о признании статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, что противоречит, по российским нарративам, нейтралитету Молдовы, который игнорирует “интересы приднестровского региона”. Это — вызов стратегии России, которая стремится играть роль гегемона на постсоветском пространстве», — вещал Мунтяну.

Он подчеркнул, что в этом смысле «Шор является идеальным наемником» для Москвы.

«Он — исполнитель радикальных сценариев подрыва, лишенный местных эмоций (семьи, родственников). Через него Москва нанесла 10 лет назад смертельный удар репутации Альянса за Европейскую интеграцию, сильно подорвав его структуру – в год, когда Молдова подписывала в Брюсселе Соглашение об ассоциации. У России теперь будет еще больше причин вернуться с контрсценарием в 2024 г., поскольку ее ставки сейчас выше, чем в 2014 г., а риск проигрыша стратегической игры против Запада более болезненный», — нагнетает Мунтяну.

А ещё один политик, лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур (на фото), договорился до того, что «беглых олигархов», равно как и «слуг России в Кишинёве», следует уничтожать так, как Израиль уничтожал террористов, устроивших резню членов израильской сборной на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

«В мировом кинематографе есть фильмы, в которых показан приход нацистов к власти в Германии, и то, как с этой чумой приходилось соглашаться даже тем людям, которые не разделяли идеи и методы нацистов. “Конформист”, “Гибель богов”, “Мефисто”, “Вавилон-Берлин”, “Кабаре”… Такие фильмы полезно пересматривать, чтобы лучше понимать, что происходит и в сегодняшней Молдове. То, что лидер одной из легально зарегистрированных в Молдове политических партий публично призывает спецслужбы убивать неугодных политиков, при этом правоохранительные органы никак на это не реагируют, а кто-то молча соглашается с такими призывами – такие сюжеты можно встретить и в упомянутых фильмах», – написал по этому поводу в телеграм-канале журналист Дмитрий Чубашенко.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул обратилась в генпрокуратуру Республики Молдова в связи с заявлением Галбура.

«Подобные призывы являются преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Руководство страны должно публично осудить эти слова. Мы подаём заявление в прокуратуру. Надеемся, что данное дело будет расследовано должным образом!», — заявила глава автономии.