Управление Украиной перешло к «англо-саксонскому обкому»

08.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Переход всей системы государственного управления Украины под контроль иностранцев ничего не дал простым гражданам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил пять реформ, которые должна провести Украина. Избегая витиеватых дипломатических фраз, Блинкен полагает, что иностранцы должны контролировать работу Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссий судей, НАБУ, САП и всех государственных монополий», – пишет Лукаш.

«Зачем это нужно G7 понятно. У ребят отличный аппетит. Но меня вопрос: ЗАЧЕМ это украинцам? Что даст гражданам Украины переход всей системы управления государством к англо-саксонскому обкому? Ради чего должны поддержать эти реформы украинцы? В каких странах мира происходит подобное дарение суверенных прав иностранным кураторам? Где истории успеха подобных экспериментов?», – недоумевает экс-министр.

Она обращает внимание, что пятый год набсоветом «НАК Нафтогаз» управляли и управляют иностранцы: Клер Спотисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Стив Хейсом (Канада), Амос Хохштайн (США).

«И что увидели украинцы в платежках? Кто отчитался за убытки, растраты и тарифы?», – отмечает автор.

В завершении она остановилась на пункте «привлечь к ответственности коррумпированных чиновников».

«Правильный пункт. Если не вспоминать как тепло поддерживали в США Порошенко и его гоп-компанию. То была любовь с интересом. И если забыть, что именно англосаксы и создали у нас не работающую антикоррупционную инфраструктуру. И последний вопрос: как обстоят дела с передачей Украине денег П.Лазаренко? Сколько еще украинской казне ждать от правительства США этих миллионов и ждать ли вообще?», – резюмирует Лукаш.

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