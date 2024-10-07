Урсула фон дер Ляйен пойдет под суд по делу о миллиардной афере с вакцинами Pfizer – Financial Times

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Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже в ноябре предстанет перед Судом Евросоюза по делу о возможных злоупотреблениях при заключении контрактов на закупку вакцины Pfizer.

По данным издания, гендиректор Pfizer Альберт Бурла обменивался текстовыми сообщениями с фон дер Ляйен перед заключением крупнейшей сделки ЕС по продаже вакцин в разгар пандемии коронавируса.

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Речь идет о закупке 1,8 млрд доз вакцины, их общая сумма составляет 35 млрд евро.

Еврокомиссия подтвердила, что контракты с Pfizer обсуждались через СМС-сообщения, но отказалась публиковать переписку – утверждают, что «по ошибке» удалили ее.

Расследование началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы от местного лоббиста Фредерика Балдана. В декабре 2023 г. страны ЕС выбросли не менее 215 млн лишних доз вакцины от COVID-19 на сумму 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии.

По данным Politico, с конца 2020 г. страны ЕС закупили около 1,5 млрд доз вакцины от коронавируса в расчете более трех штук на каждого жителя Европы.

Жалоба граждан и евродепутатов на отсутствие прозрачности в контрактах на закупку вакцин между Еврокомиссией и фармацевтическими компаниями удовлетворена

17 июля этого года Европейский суд отменил решение Европейской комиссии о сокрытии некоторых частей контрактов на закупку вакцин COVID на фоне попыток Фон дер Ляйен заручиться поддержкой для переизбрания. Суд посчитал, что Еврокомиссия не предоставила достаточного доступа к договорам о покупке, и полагает, что решение исполнительной власти опубликовать только отредактированные версии контрактов содержит нарушения. Решение было вынесено за день до того, как Европейский парламент проголосовал по вопросу о повторном назначении фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.