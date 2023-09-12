Ушел в закат. Бабченко объявил украинский проект «закрытым» и отправился на поиски новой кормушки

О приключениях Аркадия Бабченко можно снимать кинокомедии. А прилипшие к нему в Сети и ставшие мемами прозвища весьма этому способствуют. Вот, наша «Бабетта» идет на войну, высовывая голову из башни «Абрамса». А вот – неизвестного дебошира, тащат в таллиннскую кутузку, а потом депортируют из насквозь русофобской Эстонии, как ту проститутку, изгнанную из борделя за разврат.

А вот, он в роли «Живого трупа», сначала убитого по сценарию СБУ и уже оплаканного соратниками по всему свету, а потом внезапно воскресшего к явному неудовольствию и друзей, и врагов. Одним он сломал кайф, а вторых выставил дураками.

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А есть еще Бабченко – АВМЯК, беспрестанно клянчащий у читателей донаты на молочишко детям. Впрочем, по его же собственному признанию, подавать в нужных масштабах ему перестали еще когда он отирался мелким телепропагандистом на Украине.

Некоторое время его еще спасала зарплата у Порошенко, а потом он собрал вещички и покинул Незалежную, заодно прокляв не оценивший его усилий народ, выбравший президентом комика Зеленского. В то время еще верили, что Зеленский – это альтернатива происходящему и надежда на мир.

Потом о Бабченко надолго забыли – аж до инцидента в Таллине. Причиной стали не козни врагов, а самомаргинализация этого персонажа, крайне унылого и скучного на фоне остальных коллег по антипутинскому цеху. Собственно, швыряние камнями в российское посольство было чем-то вроде отчаянной попытки снова вернуться в медийный фокус и обратить на себя внимание читающей и донатящей публики. Однако перформанс в общем и целом стоит признать неудачным. Если о Бабченко и вспомнили, то ненадолго, и тут же опять забыли.

И вот – новый инфоповод. СМИ сообщили о том, что на Украине против Бабченко завели уголовное производство, а в в базе пограничников висит ориентировка на него с приказом не препятствовать пересечению границы, а после такого пересечения – задержать и направить в Лукьяновское СИЗО.

Написали все об этом со слов самого потерпевшего – на сайте СБУ ничего такого нет. Да и из его многобуквенного поста в «телеге» понять причины наезда, если таковой имел место, невозможно.

Хотя концы тут банально не сходятся – начиная с того, что даже на Украине Зеленского открытию уголовного производства по процедуре предшествует сообщение фигуранту о подозрении – пускай и заочное, но обязательно публичное – через СМИ или соцсети. Ничего такого в исполнении СБУ мы не видели, ну разве что это прозвучало очень тихо, почти шепотом.

И потом – в ориентировках не указывают места предварительного заключения, меру пресечения и место ее отбывания определяет суд, даже если всем известно, где будет сидеть конкретный фигурант, в самом тексте ориентировки просто не может быть отсылок к конкретному месту сидения. «Поместить в Лукьяновское СИЗО» – это что-то из области литературной фантастики. Хотя Бабченко, вроде, спец в другом жанре – окопной прозы.

Сам Бабченко утверждает, что пострадал за критику Зеленского. Возможно ли такое? В принципе, почему и нет, сейчас на Украине людям шьют дела и не за такое – недавно женщину осудили за три лайка в соцсети, правда, без конфискации имущества, но тем не менее.

С другой стороны, сразу после публичной жалобы Бабченко на СБУ по Сети поползли нехорошие слухи, что причина вовсе не в критике, а в более конкретных и доказательных обвинениях в воровстве донатов, собиравшихся на ВСУ. Может быть такое? Тоже может. Бабченко известен тем, что собирает деньги на все подряд, мог засветиться в одной из многочисленных украинских «сволонтерских» афер.

Впрочем, для полноты картины дадим слово самому герою дня:

«Меня предавали много раз. Друзья. Коллеги. Близкие. Страна. Газета, без которой себя не мыслил. Эта вообще предала меня три раза. Тяжелее всего было, когда предают те, кого учил работе. Рассказывал на Майдане, как себя вести, чтобы не оказаться в реанимации. Теперь вот – очередной раз. И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос».

Звучит красиво и пафосно, однако опять же, не бьется с прямо зафиксированным черным по белому в том же посте абзацем раньше признанием, что, мол, «я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет». Так на нет и суда нет, как говорится. Как может Украина предать того, кто не является ее резидентом? Человек публично отрекся от каких-либо связей с Украиной, как до того отрекся от России. Ну и выгребает теперь по полной, соответственно.

Да и в целом, судя по тому, в каких выражениях описывает этот оскорбленный патриот-нерезидент Украину и царящее в ней порядки, я бы на месте украинских властей сто раз подумал, нужен ли мне такой пассажир. Одно это откровение чего стоит:

«Государственности нет. Это уже понятно. Проект «Украина» в отношении меня закрыт. Закрыл его не я».

Правда, прежде чем окончательно уяснить для себя эту печальную реальность, наш герой зачем-то потратил некоторое время на несколько попыток пробраться на территорию этой самой несуществующей государственности как Керенский в женском платье – то есть, нелегально. И это в то время, когда все нормальные люди оттуда бегут.

Снова слово Бабченке:

«Все эти полтора года я пытался найти законный путь пересечения границы. Через посольство, через визы, через личные связи. Законного пути для граждан России нет. Безвизовый режим отменен, выдача виз на время ведения боевых действий прекращена. Точка. Постоянный вид на жительство не помогает. Посвiдка выдана на росспаспорт, паспорта больше нет – привет. Но Украина, такая страна, где все можно решить. Есть полузаконные – через личные договоренности. Кумовство – наше все. Такие договоренности были достигнуты моими друзьями. Чтоб меня пропустили, закрыв глаза на отсутствие визы. На основании гуманитарного груза. Им пообещали, что проблем не будет. Оказывается, на тот момент в базе уже была ориентировка на меня. Я поехал. Правда. Два раза. Вот, жопой же чувствовал – нужна какая-то подтверждающая бумажка. Чтоб стопроцентная гарантия. От Кабмина. От Залужного. От черта рогатого. Но бумажка. Потому что договоренности договоренностями, а потом – опа. И жопа. Но черт с ним. Решил ехать. Я не знаю, что это. Везение, или жена у меня действительно мольфарка – но первый раз потекло масло, я успел доехать лишь до заправки, второй раз выбило гидромуфту. Там я успел проехать километров семьдесят».

В общем, не сумел Бабченко контрабандой попасть в «неньку». Теперь он, по его собственному признанию, «одновременно уголовник и в России и на Украине», а по совместительству «стопроцентный космополит: ни дома, ни паспорта, ни страны».

История и правда вышла поучительная. На язык так и просится классически-сакраментальное: мол, смотрите, так будет с каждым, кто будет как Бабченко. Попытки нагадить там, где живешь, а потом колобком уйти и от дедушки, и от бабушки, только в сказках заканчиваются хеппи-эндом. В жизни же куда чаще вот так – грустненько.

Теперь фургончик с нашим обиженным и на Россию, и на Украину и даже на Эстонию АВМЯКом укатил в закат – на поиски новых родины, дома, паспорта и страны. В надежде, что где-то на земном шарике еще найдутся такие дураки, которые по доброте душевной приютят чудака с подобной кредитной историей за плечами.

Хотя, все может быть и не так плохо. В нынешнем историческом моменте я бы на месте Бабченко и в его ситуации обратился бы напрямую к Мировой Жабе – глядишь, не повезло с СБУ, так возьмут на баланс сразу в ЦРУ. Если там, конечно, за каким то бесом нужны подобные персонажи. Хотя, еще Геббельс, кажется, говорил в подобных случаях, что отбросов нет, есть кадры. А в случае с Бабченко еще и в моменте бесхозные.