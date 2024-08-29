Уже скоро каждый второй житель России будет мусульманином

Елена Острякова.  
29.08.2024 12:57
  (Мск) , Москва
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Демография, Дзен, Политика, Россия


Число мусульман в России станет равно количеству христиан через четверть века.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Число мусульман в России станет равно количеству христиан через четверть века. Об этом на...

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«При нынешней демографической ситуации через 25 лет (это совсем недолго) население страны с точки зрения соотношения мусульман и христиан выровняется. Это вопрос не только миграционного влияния, а в принципе демографии.  Можно легко посмотреть, в каких регионах больше детей рождается. В том числе потому, что там есть традиция жизни на земле», – сказал Бондаренко.

Он считает, что стране нужна политическая партия, которая работала бы над созданием «одноэтажной России» для решения демографических проблем.

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