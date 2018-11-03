В аграрной сверхдержаве хлеб становится роскошью

03.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Даже обычный хлеб становится дорогим продуктом для значительной части населения Украины, после президентских выборов будет новый скачок цен.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что можно сказать о хлебе: мы постоянно мониторим цену на хлеб не только в Украине, но и в соседних странах, чтобы понять температуру нашего общества и покупательскую способность. Потому что очень часто можно слышать от производителей хлеба о том, что самый дешёвый хлеб производить в нашей стране невыгодно, но социсследования говорят о том, что 27 процентов украинцев будут покупать только самый дешёвый хлеб, и они это делают уже много лет – ровно потому, что на другой у них денег не хватает.

Об этих же 27 процентах людей Счётная палата говорит, что они живут за чертой бедности. Цена на хлеб поднимается уже два месяца. В целом наш прогноз о том, что цена вырастит на 10-12 процентов, подтверждается. Естественно, это очень больно бьёт по людям», – рассказал Дорошенко.

Цены на хлеб во многих странах-соседях Украины гораздо ниже.

«Например, в Литве цена на белый хлеб стартует от 13 грн. за килограмм, в Польше – 17,80, а на Украине – 19,10. Это означает, что мы не просто отличаемся на 10-12 процентов. Если я раньше нередко говорил, что нам выгодно ввозить товар из Польши, то сейчас тот случай, когда можно ввозить и хлеб», – добавил он.

Эксперт отметил, что ещё год назад Украина среди перечисленных стран была самым дешёвым государством по цене на хлеб.

«В начале года мы подошли вплотную, в середине Литва уже была самой дешёвой страной в Восточной Европе. Это произошло месяца четыре назад, теперь мы стабильно в середине этого списка», – заявил Сергей Дорошенко.

Выступающего поддержал президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

«На европейском континенте, не среди стран ЕС, украинский хлеб самый дорогой по отношению к средней зарплате и пенсии с серьёзным отрывом, в границах 10 процентов.

Чего ждать, или это уже апогей?

Прогноз такой: после 31 марта (президентские выборы на Украине – ред.) будет подорожание. Скачок в апреле-мае будет 10 процентов и больше», – заявил Томич.