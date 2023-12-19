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Замороженные активы России на Западе должны быть переданы на поддержку Украины, пишет американское издание The Hill.

«Дефицит государственного бюджета Украины на 2024 год составляет 41 миллиард долларов для удовлетворения минимальных потребностей выживания страны… Россия становится сильнее. Ее ВВП вырос, что позволило ей увеличить свои военные расходы на 70 процентов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Тем временем западный мир сидит на российских деньгах в размере 350 миллиардов долларов. Все эти замороженные средства по закону причитаются Украине в качестве компенсации за реконструкцию и репарации. G7 уже подтвердила, что эти деньги никогда не вернутся в Россию. Но вместо того, чтобы просто сидеть на месте, эти средства могли бы, по сути, послужить первым взносом в счет того, что Россия уже задолжала по закону», – говорится в публикации.

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Впрочем, категоричность материала становится понятна, когда доходишь до имени автора – это украинская грантоедка Юлия Зискина, представляющая организацию «Разом».

«Было бы жестокой иронией отказывать Украине в спасительной выгоде от этих активов, ссылаясь на приоритет российского «суверенитета» и «прав собственности», когда Россия грубо нарушает основное право Украины даже на существование. Вопрос не в том, должна ли Россия заплатить, вопрос в том, когда. Чем дольше Запад откладывает передачу дополнительных средств и задействует российские резервы, тем больше мы (не только Украина, но и мы сами) рискуем проиграть эту войну», – стращает Зискина.

При этом она, конечно же, не уточняет для западного читателя, что Россия, несомненно, введет зеркальные меры против европейских и американских активов на своей территории .