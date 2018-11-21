В Балаклаве выставили на продажу гостиницу, которую приписывают арестованному вице-премьеру

21.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Гостиница на набережной Балаклавской бухты, которую выставили на продажу за 565 млн рублей, может принадлежать жене бывшего вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина, который в октябре был арестован по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом в своем «Фейсбуке» написал известный крымский общественник Александр Талипов.

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«Гостиница новая, только построена, говорят, заказчик строительства на табличке был указан ИП «Нахлупина В.П.». Ой, не жена ли это того самого, чье имя не принято называть в слух? Который сейчас в казенном доме? Деньги на карманные расходы нужны?» – написал Талипов.

Виталий Нахлупин был одним из самых состоятельных чиновников Крыма. За 2017 год он задекларировал 2 квартиры (площадью 142 м2 и 79 м2), дом площадью 200 м2, оформленный на несовершеннолетнего ребёнка на территории материковой части Украины, земельный участок (900 м2) и два паркоместа в Крыму. Также в декларацию были внесены шесть дорогих иномарок.

При этом бизнесом занимался не сам чиновник, а его супруга. После ареста Нахлупина телеграм-каналы писали, что на счетах его жены блокированы 14 млн руб. Нахлупиной принадлежит один из самых шикарных ресторанов Ялты – «Колоннада».

Четырехэтажная гостиница в самом центре Балаклавы на улице Назукина, как следует из объявления, находится на стадии строительной готовности, то есть без чистовой внутренней отделки. Проведены все системы, установлен итальянский лифт.

Объект проходит процедуру ввода в эксплуатацию. Земля под гостиницу выделялась еще при Украине: в объявлении указано, что кадастровые паспорта переоформлены.