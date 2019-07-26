В бандеровском Львове ждут гитлеровцев Зеленского

26.07.2019, Львов, Владимир Гладков

Приход к власти на Украине нового режима Владимира Зеленского может стать для Украины либо повторением истории с приходом Адольфа Гитлера в Германии, либо появлением популистов после «великого реформатора» Петра Порошенко.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я оцениваю результат? Конечно, плохо. Плохо, потому что на Украине случится откат, это понятно. Также понятно, как и то, что сегодня вся монополия власти принадлежит команде президента Зеленского, и не надо от этого прятаться и убегать, потому что никто не называет фамилию прокурора, премьер-министра, спикера, их называет только команда Зеленского, потому что очевидно, что они сегодня получили карт-бланш. И это является монополией на власть. Как будет дальше с этой монополией на власть?

Очевидно, что команда Зеленского пришла к власти демократическим путём и может быть два варианта.

Один вариант, страшный для меня вариант, и сегодня прыжки молодых людей по автомобилю пятого президента Украины Петра Порошенко говорят, что общество пробуют и на это также, страшный вариант, это после того, когда канцлер Германии Гитлер, который пришёл легитимным путём, создал одну из самых тоталитарных и наиболее человеконенавистнических систем, которая была в Германии. Я думаю, что у нас так не должно случиться.

И второй вариант: в Польше, когда после реформ Бальцеровича, тяжёлых, сложных, непопулярных, после которых Польша живёт сегодня и очень динамично развивается, также пришли популисты и непрофессионалы», – рассказал экс-чиновник.