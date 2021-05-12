В Белграде открыта комната памяти сербов, убитых в Хорватии в 90-х

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Мемориальная комната памяти сербам, погибших с 1991 по 1995 годы в Хорватии была открыта сегодня в центре столицы Сербии.

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На открытии мемориала присутствовали министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Дария Кисич-Тепавчевич и председатель Комиссии по делам пропавших без вести при правительстве Сербии Велько Одалович.

Обращаясь к семьям Содружества погибших и пропавших без вести «Слеза», Кисич-Тепавчевич отметила, что, помимо боли и страданий в мемориальной комнате заключены, их мужество и настойчивость в продолжении борьбы до тех пор, пока не будет найден последний человек, числящийся пропавшим без вести. Спустя 30 лет после тех событий, пропавшими без вести на территории Хорватии считаются порядка 1600 сербов.

«Мы можем видеть фотографии пропавших без вести людей на стенах, это только десятая часть фотографий, проблема огромна, но государство с вами», – сказала министр.

Также Дария Кисич-Тепавчевич рассказала о том, что президент Сербии Александр Вучич поддержал разработку закона, в котором будет прописана деятельность поисковых организаций, что «убедительно свидетельствует о важности этого вопроса».

В свою очередь, Велько Одалович напомнил о том, что возглавляемая им Комиссия настаивает на том, чтобы получить ответ от Загреба о судьбе солдат, погибших в Беловарских казармах, и о судьбе тех, кто находился в печально известном «лагере пыток» «Лора», и кого впоследствии отыскать не удалось.

«Прошло более полутора лет с момента последней эксгумации, которая была проведена в Хорватии, мы понимаем, что случилось землетрясение, были последствия, с уважением относимся к этой причине, но семьи слишком долго ждут и не знают, что случилось с их любимыми, чьи тела, я уверен, можно идентифицировать. Мы, к сожалению, говорим о них так, потому что все они, вероятнее всего, мертвы, но семьи имеют право найти их останки, предать их земле, помочь обрести покой и настоять на том, чтобы против тех, кто мучил и убил их, возбудили уголовные дела», – заключил Одалович.

Драгана Джукич из Союза семей погибших и пропавших без вести «Слеза» отметила, что открытая сегодня мемориальная комната скромна, но на самом деле это один из серьезных заделов по открытию серьезного мемориала в будущем.

«Проблема существует слишком долго, члены семей умирают, свидетели умирают, очень важно зафиксировать факты, пока у нас есть живые свидетели», – сказал общественница.