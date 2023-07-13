В Белоруссии началась официальная ликвидация оппозиции

Белорусская партийная система более 20 лет оставалась поразительно стабильной. В стране колебался политический курс попытки подружиться с Западом неоднократно сменялись периодами сближения с Россией.

Оппозиция, как минимум, трижды пыталась собрать беломайдан (в 2020 году получилось особенно шумно, но были еще 2006 и 2011 годы). Но все это время в республике продолжали существовать все те же 15 партий. Минюст не регистрировал новые и не ликвидировал существующие, даже, если он них, выражаясь словами лидера одной из таких партий-реликтов, оставался только сейф с печатью.

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На одну больше партий стало пару месяцев назад, когда зарегистрировали «Белую Русь». Лукашенко, наконец, решился на создании «партии власти» на базе одноименного общественного объединения. Но на этом рост числа партий остановился и уже очень скоро начнет стремительно снижаться.

Запущенную после недавней конституционной реформы чистку прошли 4 партии. Кроме «Белой Руси» путевку в будущее получили коммунисты, либерал-демократы и Республиканская партия труда и справедливости. Все они, безусловно, лояльны Лукашенко и отличаются лишь расцветкой флага и нюансами риторики.

Когда-то некоторую самостоятельность могла проявлять РПТС. Это была наиболее пророссийская из белорусских партий и единственная, сразу же признавшая российский Крым. Но потом в ней произошла смена руководства, контроль перехватили ябатьки и партия утратила свою индивидуальность.

Собственно, этой четверкой будущая партийная система Белоруссии, скорее всего и ограничится. Остальные провластные партии слишком слабы, чтобы соответствовать новым требованиям, а прозападной оппозиции в республике скоро официально не останется.

Первой в историю уйдет Консервативно-христианская партия БНФ. Верховный суд Белоруссии рассмотрит иск о ее ликвидации уже 20 июля. Удивительно, что эта отрыжка 90-х вообще дотянула до нашего времени. Партия была создана уже при Лукашенко после раскола националистического Белорусского народного фронта, и ее бессменным руководителем является Зенон Позняк, который до этого возглавлял БНФ с момента создания в конце 80-х.

В начале 90-х Позняк наделал в Белоруссии много шума – это был типичный постсоветский националистический демагог вроде Гамсахурдиа или Эльчибея. Он всерьез рассчитывал прийти к власти и, дорвавшись до нее, вполне мог бы устроить гражданский конфликт. Но не срослось.

Побузив на заре правления Лукашенко, он в 1997 году получил уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни (за русофобию в Белоруссии тогда еще могли посадить) и, чтобы не сидеть в тюрьме, покинул страну и с тех пор ни разу там не появлялся, предпочитая болтаться где-то между Нью-Йорком, Варшавой и Вильнюсом.

Сейчас активно контактирует с «Полком Калиновского» и даже заявил о создании вместе с ним некого «Совета безопасности».

Но ни уголовная статья, ни 26 лет отсутствия на Родине, ни сотрудничество с подразделением иностранной армии, признанным в Белоруссии экстремистским формированием, не помешали ему сначала возглавить в 1999 году свежесозданную партию, а потом руководить ей до сих пор. Теперь этому недоразумению приходит конец.

Вслед за нациками Позняка придет очередь либералов из Объединенной гражданской партии, которых больше всего в окружении Тихановской и которым Минюст уже порекомендовал самораспуститься. Ту же рекомендацию получили «Зеленые» и оппозиционные коммунисты из «Справедливого мира». Не за горами и ликвидация остальной прозападной оппозиции.

Ни одна из ее партий не подала полный пакет документов на перерегистрацию. Главные сложности возникли со списками участников. Партийцы говорят, что не хотели «светить» людей, но проблема еще и в том, что ни одна из оппозиционных партий сейчас и близко не может предъявить не то, что 5 тысяч, но даже одной тысячи реальных живых людей, проживающих в Белоруссии. Иных уж нет, а те далече.

Прозападная оппозиция в Белоруссии – все. Скоро ни одной змагарской партии не останется. Но нет и ни одной независимой партии пророссийского толка. В 2020-2022 году существовало несколько инициатив по созданию такой партии, но ни одной из них не дали ходу. Остается четыре партии ябатек. Выбор, к сожалению, скудный.