В Белоруссии расцвели враги народа, не лучше змагаров

В Белоруссии – громкая отставка. Помощник президента по Витебской области Игорь Брыло был снят со своей должности с формулировкой «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».

Сама по себе отставка высшего чиновника с такой формулировкой – уже явление экстраординарное. Конечно, в 2020 году и сразу после него бывало всякое. После провалившегося беломайдана номенклатуру вообще перетрясли основательно. Что и понятно – политический кризис выявил слабые звенья в системе, и она самоочищалась. Но в более спокойные времена такое случалось далеко не каждый год. Последний подобный случай на моей памяти – увольнение заместителя госсекретаря Совета Безопасности Андрея Втюрина в 2019 году. Тогда подробности стали известны не сразу и, учитывая должность провинившегося, многие комментаторы даже строили догадки о раскрытом заговоре с его участием. В итоге все оказалось проще и прозаичней – банальная коррупция с поставками телекоммуникационного оборудования. За взятку в 190 тысяч евро Втюрин поплатился 12 годами лишения свободы.

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Игоря Брыло сложно представить в роли тайного змагара и, тем более, заговорщика. Да и на Втюрина он не похож. По образованию он – ветеринар. Закончив ветеринарную академию в Витебске, он вернулся в родной Борисов и долгое время делал карьеру в ветеринарии, дослужившись до должности главного ветврача города. Карьера поперла после 2009 года, когда сначала занимал ряд руководящих должностей на госпредприятиях Минска и области, а потом, в 2013-м внезапно оказался в Министерстве сельского хозяйства и сразу на должности замминистра, а затем и министра. Такой вот карьерист-везунчик. Но, похоже, была у его карьеры и теневая сторона.

Несмотря на то, что и в этот раз не имеется официальной информации о том, какой проступок он совершил, его увольнение было ожидаемым. Более того, слухи не только об отставке, но и об аресте чиновника. Оппозиционные СМИ даже поторопились сообщить о том, что он помещен в СИЗО КГБ. И, похоже, в этот раз никаких сюрпризов относительно причин опалы экс-министра и экс-помощника Лукашенко по Витебской области не будет.

Несколькими днями ранее в республике прогремел громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался директор молочного гиганта «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов, который был задержан сотрудниками госбезопасности с поличным во время получения крупной взятки. Комментируя этот коррупционный скандал, Лукашенко, в числе прочего, произнес такую фразу про Скитова:

«Звонили в Министерство сельского хозяйства и просили: «Вы там индикатив не назначайте. Дайте, мы вот тут разберемся. Распродадим по более низким ценам, а потом определите эти индикативные цены, ниже которых нельзя продавать». Так я понимаю?».

Скитов был назначен гендиректором «Бабушкиной Крынки» в 2019-м, а в оперативную разработку, по информации КГБ, он попал с 2020 года, помогал «решать вопросы» в министерстве ему, скорее всего, Игорь Брыло, с которым Скитова связывают давние деловые и дружеские связи. Своим карьерным взлетом Брыло обязан ОАО «Борисовский мясокомбинат», которым в то время руководил Скитов и на котором он при Скитове занимал должность главного ветеринара.

Продукция «Бабушкиной крынки» хорошо известна россиянам. Молочные реки из Могилева, где расположено головное предприятие холдинга, обильно текли в Россию. Вот только, как выяснилось, приличная их часть текла мимо кассы белорусского бюджета. Скитов полностью замкнул на себя финансовые потоки, сформировал новую команду, в которую попали его сын, двоюродный брат, двоюродный племянник и даже водитель.

Коррупционная схема была довольно стандартная. Владимир Сируть, один из подельников, организовал несколько компаний, которым «Бабушкина крынка» продавала продукцию по заниженной цене (уже одно это в Белоруссии – большой шанс попасть под уголовную статью) – и которые позже поставляли его в Россию уже по рыночной. При этом, как сказал сам Лукашенко, у него был нужный человек в министерстве, который помогал «не назначать индикативы». Итог – десять миллионов долларов, разворовываемых ежегодно.

Жили белорусские молочники на широкую ногу. Скитов даже, не стесняясь, позиционировал себя подчиненным как «авторитета из 90-х» и, похоже, был недалек от истины. Белорусским телезрителям показали шикарные особняки, бары с элитным алкоголем на всю стену и тому подобные примеры роскоши, любимой «братками» из тех времен. Особенно впечатлили запасы черной икры на 60 тысяч долларов, которые использовались, в том числе, для подарков чиновникам.

Получается, коррупционер во главе крупного госпредприятия шиковал на виду у всех контролирующих органов и покупал лояльность чиновников за еду? Очень уж неприглядная картинка получается. Борьба с коррупцией в Белоруссии ведется все время правления Лукашенко и является одним из заявленных приоритетов его политики. Но, похоже, некоторые высокопоставленные коррупционеры почувствовали безнаказанность и пустились во все тяжкие? Все это – серьезный удар по авторитету самого государства и власти. Посмотрим, как Лукашенко на него ответит.