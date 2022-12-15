«В Белоруссии сел «А-50» РФ, берегите ПВО – русские готовят пакость» – украинский лётчик

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Российские вооруженные силы готовят некую военную акцию, в ходе которой уже на следующей неделе планируются вывод из строя украинских систем ПВО и массированный ракетный удар по объектам на Украине.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, они будут подготавливать какую-то еще одну волну (ракетных ударов – ред.) до того, пока к нам не дойдут те системы, которые нам обещали, пока они не развернутся, и они будут выполнять свою задачу. Они будут пытаться это сделать. Где-то, я думаю, неделя у нас осталась. Со следующей недели они могут попытаться еще отработать по Украине. Они уже где-то за две недели могут подготовиться», – паниковал украинец.

«А-50» сел сегодня – это российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Сел в Белоруссии и может работать по нашей системе, по крайней мере, по обнаружению наших систем противовоздушной обороны, по развертыванию и по их дислокации. То есть, приход такого рода самолета говорит о мощной подготовке какой-то акции. Я думаю, перед Рождеством (католическим – ред.), перед новым годом – россияне пакость какую-то нам постараются сделать», – переживал Свитан.