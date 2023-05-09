В Белоруссии слегка ослабло административное давление на «Бессмертный полк» и Георгиевскую ленту

В Белоруссии День Победы вновь отпраздновали по-своему, с красно-зеленой бутоньеркой и акцией «Беларусь помнит» вместо Георгиевской ленты и «Бессмертного полка». Такой, довольно типичный для постсоветского пространства «ленточный суверенитет» республика культивирует с 2016 года, раньше у Белоруссии и России не было противоречий в отношении символики Победы.

Первый «Бессмертный полк» в Белоруссии прошел в Бресте вполне официально. Инициатором стал Белорусский республиканский союз молодежи, крупнейшая провластная молодежная организация страны. Петр Пицко, бывший тогда вторым секретарем брестского БРСМ, и сейчас является организатором «Бессмертного полка» в Бресте, но теперь он действует, скорее, вопреки власти, а не от ее имени. В 2015 году «Бессмертный полк» прошагал по всей республике, но уже годом позже празднование Дня Победы в Белоруссии подвергли «суверенному ребрендингу» и с тех пор мы имеем то, что имеем.

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В разные годы отношение к «Бессмертному полку» было разным. Было время, когда его запрещали, а георгиевские ленты считались нежелательными, сейчас стало попроще. В последние годы «Бессмертный полк» просто встраивался в общее шествие самостоятельной колонной.

Неприятным сюрпризом этого года стала отмена массовых шествий. Отменили и «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк» в Минске, причем объявлено об этом было уже 7 мая, когда многие иногородние участники уже купили билеты в белорусскую столицу. Каких-то официальных комментариев по поводу причин отмены сделано не было, но, думаю, причина очевидна. Белоруссия – государство прифронтовое, и после диверсии в Мачулищах от врагов можно ожидать всякого.

В результате акция «Беларусь помнит» в Минске не состоялась, а вот «Бессмертный полк» был, хотя и в сильно урезанном формате. Первоначально планировалось, что шествие пройдет по проспекту Независимости от кинотеатра «Центральный» до площади Победы. Это примерно 2 километра по главной магистрали белорусской столицы. После отмены шествий точку сбора перенесли к магазину «Каравай». Теперь участникам нужно было всего лишь спуститься в подземный переход и выйти из него, чтобы возложить цветы к обелиску Победы.

Витебск

Конечно, получилось очень скомкано, но люди собрались, продемонстрировали свою позицию и дань уважения подвигу предков. Организатором акции в Минске стал Валерий Драко, который уже не первый год безуспешно пытается зарегистрировать движение «Бессмертный полк» в Белоруссии.

После отмены шествия в Минске многие опасались, что аналогичные действия будут предприняты и в регионах, но, к счастью, обошлось. Во всех крупных городах прошли массовые шествия. По сообщениям официальных СМИ, самое массовое из них было в Могилеве – на улицы 360-тысячного областного центра вышли 60 тысяч горожан.

Была ли в их рядах организованная колонна «Бессмертного полка» – неизвестно. Официальные СМИ, как всегда, старательно обходят его вниманием. Скорее всего, была. Доподлинно мне на данный момент известно об организованном проведении «Бессмертного полка» в Минске, Витебске, Бресте, Гомеле и Бобруйске.

Минск

Главное отличие «Беларусь помнит» и «Бессмертного полка» в Белоруссии – в том, что первая акция проходит по инициативе государства и является частью официальной идеологии, а вторая – результат самоорганизации граждан и, в какой-то мере, является вызовом этой идеологии. Причем, если публично бросить этот вызов готовы немногие, то на уровне символики видно, что «ленточный суверенитет» так и не укоренился в национальном культурном коде белорусов. Георгиевскую ленту в Белоруссии нужно искать днем с огнем.

Во всем Минске нашелся лишь один объект, окрашенный в ее цвета – конструкция, установленная возле здания Госфилармонии, зато от красного, зеленого и яблоневых цветков рябит в глазах. Купить ленту можно только в фирменных магазинах могилевского ОАО «Лента», которые есть далеко не в каждом городе, стоит она копейки, но запасы ограничены, и с фактическим наличием могут быть проблемы. Яблочная бутоньерка в разы дороже, но продается буквально в каждом магазине.

Бобруйск

Как-то пытаются решить проблему дефицита георгиевских ленточек активисты пророссийских движений, раздающие их сотнями и тысячами. И, тем не менее, многие предпочитают именно георгиевские и именно символику «Бессмертного полка», многие стараются изобразить на плакатах с портретами предков. Если говорить о символике, закрепленной на автомобилях, то тут и вовсе георгиевская лента безоговорочно лидирует. За несколько дней, предшествовавших 9 мая, я увидел множество машин с красными флагами, флажками с изображением георгиевской ленты и ордена Победы, копиями Знамени Победы, но – ни разу мне не попался на глаза флажок, на котором были бы яблоневые цветы и красно-зеленые ленты.

Показательно, что флажки были не только на частных легковушках, но и на такси и даже машинах автошкол. Несколько лет назад за георгиевскую ленту в салоне таксиста могли запросто выгнать с работы, а водителя автобуса подвергнуть дисциплинарному взысканию.

Ленточный суверенитет в Белоруссии приживается с трудом и держится, прежде всего, на административном ресурсе и пропаганде. Проблема белорусской бутоньерки в том, что георгиевская лента и Знамя Победы для многих являются сакральными. Сделать же сакральной бутоньерку, которая исторически вообще никак не связана с Днем Победы (в 1945 году флаг БССР был другим) – задача неразрешимая.