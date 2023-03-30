В Белоруссии затоптали «тропу Овсянниковой»

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Жителя города Ефремов Тульской области Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации ВС РФ и бежавшего из-под домашнего ареста за день до приговора, задержали в Белоруссии.

Об этом сообщил адвокат Москалева Дмитрий Захватов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать, что вот эта операция по захвату Москалева была проведена на высшем уровне и санкционирована она была, и исполнена белорусами, но согласовывалась между ФСБ и КГБ. И та скорость, с которой КГБ сработала, говорит, что взаимодействие происходило очень быстро, а команда задержать Москалева поступила с самого верха. Та квартира, где он находился, на нее был совершен налет, квартиру разгромили, его вытащили, увезли в неизвестном направлении», – сказал Захватов.

Он отверг предположения о том, что задержанию Москалева помогли откровения экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, устроившей в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала.

Накануне Овсянникова в эфире ютуб-канала беглого олигарха-иногента Михаила Ходорковского рассказала, что Москалева пытаются вывезти из России те же люди, которые помогали бежать ей.

Сегодня находящаяся в Париже Овсянникова обвинила в срыве побега самого Москалева.

«Он находился в надежных руках и его побег был хорошо организован. В этой цепочке было задействовано очень много людей. Задержание произошло из-за того, что Москалев не счел нужным соблюдать элементарные правила побега. Его заранее предупредили, чтобы перед побегом он выключил мобильник и вытащил из него сим-карту. Но в Минске Алексей зачем-то решил воспользоваться своим телефоном. Полиции удалось засечь его сигнал, и в квартиру, где находился Москалев, нагрянула полиция», — оправдывается Овсянникова.

Однако экс-редакторшу все равно осудили в недолюбливающей ее беглой оппозиции.

«Если вы в ситуации выезда, тем более с мерой пресечения, то никому нельзя доверять, даже себе. Любая случайность: звонок, сообщение, обсуждение этого где-то могут стать роковыми. «Хорошо организован» и «в цепочке очень много людей» – прямо противоречащие друг другу вещи. Само по себе то, что про выезд знает и болтает Марина Овсянникова, говорит, что все было организовано хреново», – написал в своем ТГ-канале Иван Жданов.

Похожего мнения придерживается журналист Андрей Мальгин:

«Когда я увидел интервью Овсянниковой, я сразу понял, что всё, п-ц, его вот-вот примут. Поскольку ранее она подробно описывала свой маршрут, силовики уже точно знали, где его искать».

А писатель Владимир Патоков считает случившееся «странной историей»

«…сначала Марина Овсянникова сливает в сеть информацию о своём участии, сегодня Москалёва берут в Минске якобы из-за того, что он решил позвонить. Потом окажется, что он никуда не звонил и спокойно ждал на съёмной квартире прихода проводников. А вместо них пришли силовики…», – описывает потенциально имевшую место ситуацию Патоков.

Как сообщают, сейчас Москалева этапируют в Тулу. Там в приюте находится его 13-летняя дочь Маша. Девочка попала туда после того, как нарисовала на уроке «антивоенный» плакат. Комиссия по делам несовершеннолетних потребовала ограничить в родительских правах семью школьницы. Суд о лишении Москалева родительских прав назначен на 6 апреля.