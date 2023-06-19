В Бердянске российская ФСБ переиграла украинский ГУР

ФСБ предотвратила убийство чиновника военно-гражданской администрации Бердянска Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, теракт готовили местные жители, завербованные ГУР Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На распространенном ФСБ видео допроса исполнитель теракта признается, что его задачей было разместить взрывное устройство под автомобилем чиновника и подорвать его.

«На меня вышла девушка, которая представилась Александрой, сообщила о своей принадлежности к разведке Минобороны Украины. При этом, она предложила оказать содействие в интересах Украины. Я согласился.

Александра поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала его фотографию и информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в его автомобиле. Также добавила, что передаст мне компоненты взрывного устройства, сборку которого я осуществлял сам», – рассказал задержанный.