В Бердянске российская ФСБ переиграла украинский ГУР

Анатолий Лапин.  
19.06.2023 09:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1583
 
Дзен, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина, ФСБ


ФСБ предотвратила убийство чиновника военно-гражданской администрации Бердянска Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, теракт готовили местные жители, завербованные ГУР Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФСБ предотвратила убийство чиновника военно-гражданской администрации Бердянска Запорожской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


На распространенном ФСБ видео допроса исполнитель теракта признается, что его задачей было разместить взрывное устройство под автомобилем чиновника и подорвать его.

«На меня вышла девушка, которая представилась Александрой, сообщила о своей принадлежности к разведке Минобороны Украины. При этом, она предложила оказать содействие в интересах Украины. Я согласился.

Александра поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска. Чтобы мне облегчить задачу, Александра прислала его фотографию и информацию о нем. Александра сказала мне, что я должен его ликвидировать, подорвав его в его автомобиле. Также добавила, что передаст мне компоненты взрывного устройства, сборку которого я осуществлял сам», – рассказал задержанный.

Помогала передать ему взрывчатку местная жительница, которой Александра давала инструкции. Предотвратили теракт российские спецслужбы, которым пришлось сымитировать взрыв автомобиля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть