В болгарской Варне прозападные вандалы снесли бюст русскому дипломату графу Игнатьеву

Алексей Топоров.  
10.01.2024 17:17
  (Мск) , Белград
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Болгария, Вандализм, Дзен, Происшествия, Русофобия


Неизвестные сбросили с постамента бюст русскому дипломату графу Игнатьеву, установленный в знак признания его заслуг в освобождении Болгарии от османского ига.

Об этом сообщает БНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неизвестные сбросили с постамента бюст русскому дипломату графу Игнатьеву, установленный в знак признания его...

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Об акте вандализма в мэрию Варны сообщил один из жителей города. На место сразу же прибыли представители полиции во главе с начальником муниципальной полиции Георгием Ковачевым, а также директор городского управления культуры и духовного развития Антоний Йовчев. При осмотре места эксперты установили, что металлические пластины в основании бюста были погнуты, вероятно, ломом, края оторваны, а винты вырваны. Но ни одна из деталей памятника не была утрачена

Муниципалитет принял решение убрать бюст на хранение до устранения повреждений, а после восстановить скульптуру на прежнем месте. А также выступил с обращением, призвав граждан воздержаться от хулиганства и посягательств на памятники культурного наследия Варны, пообещав усилить контроль и видеонаблюдение с целью профилактики  подобных преступлений. Также в мэрии полагаются на гражданскую активность граждан в деле совместной защиты исторических памятников.

«Это памятник графу Игнатьеву в Варне. Его снесли неизвестные несколько часов назад в центре Варны. В прошлом году, ровно 3 марта его осквернили белой краской. Тогда преступник был оправдан судом. Наверное, то же самое произойдет и с преступниками, которые сегодня снесли памятник.

Монстры из ППДБ и их партнёры из ДПС и ГЕРБ (прозападных партий – ред.) готовят то же самое для Памятника Свободе в Шипке. Его начнут осквернять, кто-то его поцарапает, кто-то его покрасит, кто-то ещё что-то сломает, нас начнут убеждать по телевизору, какой он скандальный, он «прославлял вражескую Россию», и однажды его взорвут.

Не будут его демонтировать, потому что это очень сложно, а прямо снесут. Если вам это кажется невозможным, вспомните, сколько «невозможных» преступлений совершила правящая преступная группировка всего за последние несколько месяцев, и подумайте об этом», – заявил по случаю лидер русофильской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

По мнению политика, болгары будут прокляты как народ, если позволят продолжаться этой вакханалии со своей историей и культурой.

«Болгары, пора возмутиться! Сегодня они снова напали на графа Игнатьева, которого наши люди ласково называют «Граф болгар», завтра они нападут на Шипку и, наконец, ликвидируют нашу страну! Мы знаем каждого преступника и не оставим никого из них безнаказанным!» – призвал Костадинов.

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