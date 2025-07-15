«В борделе поменяли лизож..пов»: львовский русофоб о смене премьера Украины
В условиях тотальной диктатуры смена премьера на Украине не поменяет ровным счётом ничего.
Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже не понимаю, зачем с таким очарованием наблюдать за перестановкой кроватей в борделе. Ну, Шмыгаль-Хмыгаль, будет какая-то женщина, ещё кто-то – какое это имеет значение в модели единоличной власти? Какой смысл обсуждать фамилии стрелочников, когда только один центр власти, другого и нет, и не было, и такое ощущение, что и не будет.
В аномальной офисо-президентской республики должность премьера «никто» не имеет значения, потому что это лицо, которое просто сидит в кабинете и подписывает акты выполненных работ. Причём, выполненных для другого центра власти, центра принятия решений, центра приёма на работу и увольнений, центру украинской вселенной на улице Банковой», – сокрушался Дроздов.
«Мы очень часто обсуждаем замену нулей на нули, зеро на зеро, лизож..пов на лизож..пов, подневольных на подневольных, винтиков на винтики, подписанта актов работ на нового подписанта актов работ. От того, что поменяется кровать в борделе, сам каркас единоличия не сдвинется.
Есть одна единственная на всю вселенную фамилия, которая абсолютно ответственна за абсолютно всё в жёстко централизованной стране. И мы прекрасно знаем, какая это фамилия», – негодовал русофоб.
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