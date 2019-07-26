В Борисполе со скандалом задержали мать Кадырова

26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В аэропорту “Борисполь” задержали мать разоблачившего Петра Порошенко и бежавшего за границу бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемую в участии в преступной схеме по хищению газа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается в Telegram-канале “NABU Daily by Олег Новиков”.

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“В аэропорту “Борисполь” задержали мать нардепа беглого Александра Онищенко Инессу Кадырову по делу “газовых схем”, – говорится в сообщении.

Напомним, как заявляли в САП, в аэропорту “Борисполь” задержана вероятная участница преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргаздобыча”.

По версии следствия, теперь уже бывший народный депутат Александр Онищенко, настоящая фамилия которого Кадыров, является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в “газовой схеме” 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – работники ОАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и др.