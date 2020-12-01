В боснийском Травнике второй кандидат в мэры умер от ковида

01.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Один из вероятных претендентов на пост мэра города Травник, расположенного в Федерации (мусульмано-хорватской) Боснии и Герцеговины Элведин Канафия скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее скончался победивший его на выборах конкурент Мирсад Пецо.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», власти Травника находятся в замешательстве, поскольку умер второй возможный претендент на пост мэра города.

Так, шедший на выборы от Союза за лучшее будущее (SBB) Элведин Канафия умер в возрасте 54 лет от последствий перенесенного им коронавирусной инфекции. Причем, вопрос о его утверждении на посту градоначальника до конца не был решен, хотя в последнее время муниципалитет стал склоняться к такому решению: Канафия по итогам выборов стал только вторым.

Победивший его кандидат от Партии демократической действия (SDA) Мирсад Пецо скончался практически сразу же после окончания выборов, принесших ему победу. И тоже от последствий перенесенного COVID-19.