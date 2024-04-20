В Британии предлагают ВСУ отвести войска из Донбасса, чтобы спасти Запорожье и Херсон

Для Украины ситуация на фронте ухудшается. И эта ситуация не изменится в ближайшее время.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной аналитическим порталом The Conversation, приходит профессор кафедры международной безопасности Бирмингемского университета (Великобритания) Стефан Вольф.

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«Сейчас Украина переживает уровень экзистенциальной угрозы, который можно сравнить лишь с ситуацией сразу после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Но в отличие от того времени, улучшения маловероятны — по крайней мере, нескоро. Мало того, что ситуация на линии фронта значительно ухудшилась, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, но и сама возможность украинского поражения сейчас публично обсуждается такими людьми, как бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал сэр Ричард Берронс», – пишет Вольф.

Он указывает, что есть «несколько причин для того, что все больше кажется нарративом поражения».

«Во-первых, это ухудшение ситуации на фронте, где Украине не хватает как живой силы, так и техники и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта. Это не изменится в ближайшее время. Новый украинский закон о мобилизации только что приняли. Нужно время для обучения, развертывания и интеграции новых войск во фронт. В то же время российская экономика устояла перед западными санкциями и имела рост, двигателем которого стала война. Помимо поставок из Ирана и Северной Кореи Китай поставил технологии двойного назначения, включая электрические компоненты и станки для производства оружия. Кроме того, Москве удалось изготовить много техники и боеприпасов. Значительная часть этого делается на объектах, находящихся вне пределов попадания украинского оружия. Это не означает, что с Россия вовремя и в полном объеме необходимого пополняет силы, но они превосходят то, что Украина может противопоставить самостоятельно при отсутствии западной поддержки», – подчеркивает автор..

По его словам, изменение баланса возможностей для поддержки военных усилий, которые сейчас все больше способствуют России, «позволило Кремлю разработать стратегию измельчения украинской обороны на длинных участках фронта, особенно на Донбассе, где в последние месяцы и было применено российское давление».

Британский профессор обращает внимание, что сейчас наблюдается большая концентрация российских войск по ту сторону границы от Харькова.

«Примерно 100−120 тыс. российских войск было бы недостаточно для очередного успешного российского наступления на Харьков, но их достаточно, чтобы связать большое количество украинских сил, которые, соответственно, не могут быть использованы в других потенциально более уязвимых участках линии фронта. Если не принимать во внимание внезапный коллапс значительной части украинских оборонительных линий, массовое продвижение России в обозримом будущем маловероятно. Но часть того, что Россия пытается сделать прямо сейчас своим широким ударом по обороне Украины, заключается в поиске слабых мест, чтобы использовать их в более широком наступлении позже весной или в начале лета», – считает аналитик.

Он убежден, что переход под контроль РФ оставшейся части Донецкой области «станет первым шагом и создаст основу для дальнейших достижений в Запорожской области и Херсонской области, особенно возвращение себе города Херсон, который Украина освободила поздней осенью 2022 года».

«Отвод украинских войск на лучше защищенные позиции подальше от нынешней линии фронта на Донбассе сделал бы предыдущую цель — захват всего Донбасса — более достижимой для России, но нивелировал бы успех Кремля в Запорожской и Херсонской областях. Это также разрушило бы любые российские надежды на захват остального украинского побережья Черного моря вплоть до Одессы. Однако, сможет ли эта украинская стратегия достичь успеха, в значительной степени будет зависеть от того, какая именно западная поддержка поступит и как скоро», – резюмирует Вольф.