В Британии с тревогой предрекают освобождение Краматорска уже этой осенью

Вадим Москаленко.  
03.07.2025 18:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Осенью российская армия может освободить Краматорск, что значительно приблизит и освобождение всего Донбасса.

Об этом в эфире «Sky News» заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осенью российская армия может освободить Краматорск, что значительно приблизит и освобождение всего Донбасса. Об...

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«Русские заявляют, что Луганская область была полностью захвачена. Вероятно, это правда, потому что они наступали в Купянске, который украинцы вернули себе осенью 22 года.

И насколько я понимаю, русские сейчас довольно хорошо контролируют Купянск. Так что вероятно это правда, что русские теперь контролируют всю Луганскую область», – сказал Кларк.

«У них нет всей Донецкой области, хотя у них три четверти территории, и они вероятно получат ее всю.

Но им все равно придется взять Краматорск и Славянск. Краматорск – самый важный, и русским еще предстоит пройти определенный путь, и им потребуется гораздо больше войск, больше тысяч солдат, чтобы взять Краматорск. Но это несомненно именно то, что они попытаются сделать до конца октября, когда на Украине становится сыро», – добавил он.

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