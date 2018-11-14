В Брюсселе будут официально представлять интересы Крыма

14.11.2018, Симферополь, Олег Кравцов

В Европе в начале следующего года появится представительство Крыма, которое будет продвигать интересы полуострова.

Об этом “Известиям” рассказал Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

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“Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы. Само представительство будет открыто в первой половине 2019 года в Брюсселе. Учитывая настроения, которые наблюдались последнее время в ряде европейских стран, открытие представительства Республики Крым имеет важное значение не только для полуострова, но и для России в целом. Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе”, – сказал Назаров.

Поддержали инициативу и европейские политики. Так, лидер партии «Фламандский интерес», депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер обратил внимание, что сегодня в Крыму работают более трех тысяч компаний с иностранным капиталом.

“Мы хотим, чтобы создаваемое представительство в том числе помогало европейским бизнесменам в реализации бизнес-проектов на полуострове. Но также, например, содействовало в организации культурных проектов, организовывало презентации полуострова для преодоления негативной повестки вокруг региона. Уверен, наша инициатива может помочь в борьбе с санкционным режимом. Ведь принятые Брюсселем экономические ограничения препятствуют возможности создания единой экономической зоны от Владивостока до Лондона”, – отметил бельгийский политик.

В свою очередь почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер расскзаал, что организация будет зарегистрирована в едином «реестре прозрачности ЕС» и планирует максимально открыто осуществлять свою деятельность.

“Это общая база лоббистских групп, – объяснил Дорфлер. – Такая регистрация позволяет более активно вести работу на территории Евросоюза и дает определенные преимущества. К примеру, можно запрашивать встречи с официальными представителями, а также иметь доступ к различным статистическим данным и участвовать в заседаниях экспертных групп Евросоюза. Деловые отношения с Крымом вскоре станут серьезной темой, так как санкции не будут длиться вечно”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, европейские политики признают, что в Крыму царят мир и спокойствие.

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