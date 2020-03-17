В бундестаге заклеймили отказ ЕС помочь Сербии

17.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Депутат бундестага Жаклин Настич на примере игнорирования Евросоюзом сербской просьбы о помощи в борьбе с коронавирусом сделала вывод об отсутствии пресловутой «европейской солидарности».

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тяжелой ситуации из-за вирусной эпидемии, когда ЕС не может получить прибыль, Сербия остается одна со своей бедой, – написала на своей странице в Facebook представитель Левой партии Германии (Die Linke) в Бундестаге Жаклин Настич. – Во времена кризиса можно быстро понять, кто настоящий партнер. Я солидарна с гражданами Сербии, но не с жадным до прибыли ЕС».

Также Настич отметила, что президент Сербии Александр Вучич был прав, назвав европейскую солидарность «сказкой на бумаге».

«В спокойную эпоху ЕС постоянно интересовался сербскими деньгами и заставлял страну менять условия своих тендеров, чтобы компании из ЕС могли получить их, – рассказала немецкий депутат. – Теперь ЕС отказывает [Сербии] в любой поддержке. Это отвратительно, бесчеловечно и раскрывает реальную суть, ориентированных исключительно на достижение прибыли так называемую европейскую систему ценностей».

Представитель Die Linke выразила надежду, что с помощью своих китайских союзников Сербия справится с пандемией.