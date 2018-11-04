В центре Одессы майданутый ресторатор устроил бойню

04.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Нет, молодой человек, я вас сразу успокою: никого известный своими недавними симпатиями к Правому сектору и прочей майданной швали одесский ресторатор Савелий Либкин не укокошил. Просто – в честь юбилея одного из своих «кефирных заведений», известных непомерными ценами, ухитрился не только практически перекрыть главную улицу города, заставив ее столами да бочками, но и поместил на всеобщее обозрение свиные туши, вывешенные на огромных щитах.

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И плевать было беспардонному владельцу гламурных рестораций «Стейкхауса» и «Компота» на то, что субботним вечером по Дерибасовской имеют привычку совершать променад люди, коих хамоватые охранники буквально толчками направляли в узенький «коридор», оставшийся от широкой пешеходной магистрали.

И не волновало его, что неприглядное зрелище мертвых животных видели дети, да и психически нормальным взрослым оно эстетического наслаждения не доставляло, не говоря уж об аппетите…

Похоже, бывший мясник, сколотивший изрядное состояние еще при «преступном режиме», в свержении коего он принял участие, до сих пор уверен, что ничего прекрасней кровавых туш нет на свете.

Любопытно, что сие непотребство привело к конфликту охраны сего «культурного мероприятия» с известным своей агрессивностью «активистом» Демьяном Ганулом, вступившим в легкую потасовку с мордоворотами ресторатора.

Что возмутило оного «патриота» – наглость ли секьюрити Либкина или то, что даже в его родном селе свиней возле сельрады не вывешивают, мы не знаем. Хотя, думается мне, спровоцировало сию стычку изумительное хамелеонство ресторатора. Ведь бывший в 2013-14 годах рьяным приверженцем «революции» и поддерживавший словом и деньгами погромщиков и националистов, палачей «Одесской Хатыни» 2 мая, Либкин уже весной 2915 постарался стереть в Сети все свои одиозные высказывания против «кровавой России» и «сепаратистов Донбасса».

Однако в Одессе хорошо помнят – убийства и бомбежки он всячески одобрял. Неужто прозрел и раскаялся?! – Да нет, просто – решил открыть заведение в Москве, а также издать в крупнейшем российском издательстве «Эксмо» свою кулинарную книжку!

Ведь на Украине наступил кризис, в создании коего и он принял некоторое участие! Дело ведь дошло до того, что, как Либкин пожаловался в одном из интервью, в 2014 году ему, бедняжке, впервые пришлось покупать вместо качественного немецкого столового фарфора – дешевый китайский!

Впрочем, предприимчивый хамелеон уже летом того же 2015 — открыл свой ресторан на московском Арбате, вызвав недоумение нормальных россиян и бурное возмущение своих недавних соратников по Майдане… Но, с невозмутимостью авгура, прокомментировал сей пикантный факт советом «не искать политику на его тарелках». Дескать, ничего личного, бизнес есть бизнес…

Проще говоря, беспринципный и алчный деляга делает деньги, и никто не может ему помешать в этом деле.

Да, так чем же закончился конфликт Ганула с Либкиным? – Да ничем! Узнав, кто пытается сорвать мероприятие,, либкинские администраторы быстренько отвели «активиста» в сторону, и… то ли пообещали подкормить его с побратимами объедками с праздничного стола, то ли — прибегли в более весомым «аргументам» типа гравюр с портретами американских президентов.

Словом, конфликт «хорошего с еще лучшим» был преспокойно погашен. А Дерибасовская — на весь субботний вечер превратилась в демонстративную обжираловку для приглашенных на фоне кровоточащих свиных туш. За что боролись — то и получили, господа сторонники европейского выбора, цивилизации и тотальной национальной демократии!