12.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Одесса, Украина
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В Черное море возвращаются украинские катера, усиленные новыми унитазами


Бронекатера «Никополь» и «Бердянск», которые участвовали в провокации в Керченском проливе осенью 2018-го года, сдались в плен, а затем были возвращены Россией, готовятся снова выйти в море в качестве грозных боевых единиц непобедимых ВМС Украины.

Об этом в эфире финансируемой Госдепартаментом США радиостанции «Крым. Реалии» заявил командующий ВМСУ Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Воронченко, сейчас катера отправляются на ремонт, который продлится до лета.

«Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снятое, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу «Бердянска». Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира «Яны Капу», и в конце следующей недели катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир пойдут на плановый ремонт », – сообщил Воронченко.

Напомним, украинская сторона после передачи ей кораблей «Никополь» и «Бердянск» заявила, что российские силовики, якобы, похитили с бронекатеров оборудование и даже унитазы.

Российские пограничники в ответ обнародовали запись, свидетельствующую о том, что в момент передачи Киеву сантехника на катерах была в наличии.

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