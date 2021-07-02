В день визита генсека НАТО в Косово албанцы избили 13-летнего серба и сорвали с него крест

02.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне вечером в селе Гойбуля близ Вучитрна компанией албанцев был избит местный сербский житель – 13-летний Никола Перич, возвращавшийся домой после футбола.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я играл в футбол со своими братьями и друзьями, а затем, когда возвращался домой, на меня без причины напали неизвестные старшие ребята, – рассказал Никола Перич. – Они начали меня бить, а когда я побежал, они меня догнали и повалили на землю. Потом они били меня по голове и телу, сорвали мою золотую цепочку с крестом и втоптали ее в землю. Я толком не мог разглядеть нападавших».

Ребенок был доставлен в Клинико-Больничный центр в Северной Митровице, с гематомами и царапинами, где его оставили под наблюдением врачей.

«Жизнь сербов в Гойбуле очень трудна, и я могу свободно сказать, что чего-то подобного от албанцев мы ждем постоянно, они каждый день провоцируют нас, – рассказал дядя Николы – Александр Перич. – Они осквернили нашу церковь, повредили кладбище, внутри нашего села они нападают практически каждый день, чтобы спровоцировать, и чаще всего их целью является школа, где они напали на Николу, когда он играл в футбол со своими друзьями…. Их цель – заставить нас продать им нашу собственность, покинуть село, но я не думаю, что им это удастся».

Также дядя избитого мальчика считает, что косовская полиция, которая, по его словам, не выполняет свою работу должным образом, виновата в совершаемых нападениях.

«Сегодня, когда мы вызвали их, они прибыли на место происшествия только через полчаса, хотя Вучитрн находится недалеко. Они почти всегда говорят, что ничего не видели, никогда никого не могут найти, а сегодня сказали, что нападение на Николу было детской дракой. Но это не детская драка, мальчики, напавшие на племянника, были намного старше и крупнее его, и они напали на него без причины, потому это не может быть детской дракой».

«Я проинформирую об этом недопустимом инциденте всех международных посредников, я буду требовать от них повлиять на ситуацию с безопасностью в Гойбуле, как в этнически смешанном селе, самым серьезным образом. Что еще должно произойти, чтобы международное сообщество стало серьезнее относиться к тому риску, побоям, преследованиям и травле, которым сербы ежедневно подвергаются Косово и Метохии?..

Нападение произошло в тот день, когда Косово посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, объявивший сохранение безопасности и мира главным приоритетом миссии KFOR, и мы ожидаем, что эта миссия выполнит свой долг», – отреагировал на произошедшее директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Генсек НАТО в Косово.