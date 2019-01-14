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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Донбасс, Общество, Статистика, Украина
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В ДНР назвали количество погибших в 2018 году

Более 160 человек погибли и 300 получили ранения в ДНР в 2018 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в понедельник сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

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«В течение 2018 года на территории республики ранения различной степени тяжести в результате боевых действий получили 310 человек, погибли 162 человека, из них пять детей», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Морозова добавила, что с начала 2019 года ранения получили еще четыре человека. «Среди пострадавших один защитник республики и трое сотрудников Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», — рассказала она.

Отметим, что согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта на Донбасее погибли уже около 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. получили ранения.

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